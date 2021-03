Come sappiamo, Netflix ha intenzione di allargare il proprio palinsesto per introdurre novità ed attirare sempre più il pubblico battendo la concorrenza, ma ha deciso anche di puntare su ciò che è stato gradito dai suoi telespettatori. Un esempio tra tutti, è la docuserie Con i piedi per Terra che vede protagonista Zac Efron, attore californiano classe 1987.

Il famoso attore, durante la prima stagione, ha girato per posti meravigliosi come la nostra Sardegna, la Francia, il Perù, la Costa Rica, l’Islanda, Londra ed il Porto Rico puntando la sua attenzione non solo sulle bellezze naturalistiche, ma soprattutto su tematiche importanti come l’ecosostenibilità. Ed ora è pronto a tornare con la seconda stagione, come annuncia lui stesso tramite un post su Instagram.

L’attore Zac Efron

Zac Efron sarà sempre in compagnia di Darin Olien, esperto di benessere, ed i due andranno in giro per l’Australia cercando modi per vivere sani ed eco-sostenibili, sperando in un futuro migliore per il nostro pianeta. Ciò che attira l’attenzione è il fatto che non viene utilizzato un linguaggio tecnico e difficile, ma ci si basa sul linguaggio della vita quotidiana, studiando i vari usi e costumi, ma anche il cibo.

Zac Efron: con i piedi per Terra 2 farà il suo debutto sul piccolo schermo nel 2022 e, stando ai rumors, la seconda stagione sarà sulla falsa riga della prima con otto episodi da quaranta minuti ciascuno. Questa docuserie ha portato molta fortuna nella vita dell’attore che non solo ha confermato di essere uno dei personaggi più amati del mondo del cinema, ma è riuscito anche a trovare l’amore. Durante le riprese della prima serie, infatti, mentre si trovava ad un bar si è innamorato della cameriera 25enne australiana Vanessa Valladares e per lei ha deciso di lasciare Los Angeles (ci tornerà solo per motivi professionali) e trasferirsi nella terra dei canguri.

Avete visto la prima stagione di Con i piedi per Terra? Siete felici che ci sarà un seguito? Fatecelo sapere nei commenti!