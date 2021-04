Zendaya e Brad Pitt saranno due dei presentatori di punta degli Oscar 2021. Anche per questa edizione infatti non ci sarà un presentatore ufficiale, ma sui palchi (quest’anno saranno due) si avvicenderà un elenco di super star così lungo da fare concorrenza a quello dei candidati stessi. Non a caso gli stessi producer hanno ironizzato dicendo che la presenza di star sarà così grande da dover indossare gli occhiali da sole per proteggersi gli occhi. Con questa simpatica e divertente battuta (ridateci Ricky Gervais, per favore) hanno presentato il trailer dell’evento che si terrà il 25 aprile.

Oscar 2021, tutto quello che c’è da sapere

Quest’anno per la prima volta la notte degli Oscar avrà una doppia location: quella consueta del Dolby Theatre e quella inedita della Union Station, sempre a Los Angeles. Per quanto riguarda lo svolgimento della serata ci sono una buona e una cattiva notizia: quella cattiva è che per via dell’emergenza covid potranno presenziare all’evento solo i presentatori e i candidati e quindi non potrai partecipare; quella buona è che quest’anno potrai usarla come scusa per non esserci andato.

Ma ecco l’elenco completo di chi si alternerà sul palco: oltre a Brad Pitt e Zendaya i presentatori degli Oscar 2021 saranno Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon e Renée Zellweger. Oltre a questi, si attendono altri nomi a completare la lista.

I producer dell’evento hanno dichiarato che la loro intenzione è quella di dare vita ad un evento al pari di un vero e proprio film, ragione per cui hanno creato un vero e proprio cast per condure la notte degli Oscar. Ecco le loro parole:

In linea con il nostro approccio alla consegna dei premi come un film, abbiamo messo insieme un cast di stelle davvero stellare.

Mentre attendiamo in trepidante attesa la notte degli Oscar, facci sapere se anche tu passerai la notte in piedi per vedere i vincitori in diretta!