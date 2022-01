Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Zorro. È praticamente impossibile trovare una persona che non abbia sentito, almeno una volta, il suo nome. Personaggio immaginario letterario e giustiziere mascherato, è diventato un personaggio noto a tutti grazie alla serie tv statunitense prodotta dalla Disney ed andata in onda tra il 1957 ed il 1959.

Le nuove generazioni, magari, non lo conoscono così bene o comunque non hanno avuto modo di seguire le sue avventure. Nessun problema poiché il progetto annunciato nel dicembre 2020 è finalmente in dirittura d’arrivo. Stiamo parlando della serie tv ideata da Robert Rodriguez (noto per lavori come C’era una volta in Messimco o Dal tramonto all’alba) per conto della rete americana The CW. Dimenticate, però, il famoso Zorro con i baffi e versione maschile poiché è pronto per trasformarsi in una donna. L’obiettivo principale è quello di abbattere gli stereotipi di genere che, soprattutto nell’ultimo periodo, sono uno dei temi più discussi. Zorro cambia i connotati e si immagina il personaggio in una nuova prospettiva, questa volta femminile.

Non è la prima volta che si parla di questa novità. Già un paio di anni fa Robert Rodriguez e la sorella Rebecca avevano provato a portare sul piccolo schermo questo lavoro con la NBC. La protagonista è un’eroica giustiziera mascherata e fuorilegge che si chiamerà Zorro e, più precisamente, una ragazza latino americana che ha perso il padre per omicidio ed ora vuole la cosiddetta Venganza, ovvero vendetta. Per questo motivo si unirà ad una società segreta ed inizierà ad adottare il nome e l’identità del fuorilegge. Alla regia di Zorro (così si chiamerà molto probabilmente la nuova serie tv) troveremo Rebecca Rodriguez che vestirà i panni anche della produttrice esecutiva al fianco del fratello Robert. Oltre loro troveremo anche Rodney Ferrell, Owens, Silverman, Geoff Clarks ed Eric Bromberg. Inutile dirlo, la novità è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che è sempre felice di assistere a lavori originali ed inediti. Al momento non ci è ancora dato sapere quando la serie tv vedrà la luce e quando andrà in onda sul piccolo schermo, ma soprattutto su quale piattaforma di streaming sarà possibile seguirlo. Nel frattempo, per chi volesse rivivere le emozioni dell’originale Zorro, non perdetevi la serie tv in uscita su Disney +.

