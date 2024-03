Cantato per la prima volta a Sanremo durante la finale della 74esima edizione pur non essendo una delle canzoni in gara, “100 messaggi” è il nuovo brano di Lazza uscito oggi. Una canzone che il cantante ha presentato su uno dei palchi più conosciuti in Italia e che più gli ha portato successo, dopo il suo secondo posto con “Cenere” a Sanremo 2023.

Significato di “100 messaggi” di Lazza

Il brano di Lazza è talmente significativo che, nonostante sia stato presentato fuori tempo massimo, Amadeus ha deciso di far esibire il rapper come ospite sul palco del teatro Ariston proprio con questa canzone. Il direttore creativo, durante la finale di Sanremo, ha infatti sottolineato che “100 messaggi” sarebbe stata sicuramente una delle 30 canzoni in gara se fosse stata presentata in tempo.

Il brano, presentato come una ballad romantica e malinconica racconta la fine di una storia d’amore burrascosa, da cui il protagonista preferisce allontanarsi nonostante le insistenze della persona con cui ha condiviso la relazione.

Molto probabilmente il singolo prende spunto da quanto vissuto dallo stesso artista che nei mesi passati ha affrontato la chiusura di una relazione sentimentale di notevole importanza, evento che ha profondamente scosso il suo mondo emotivo.

Il testo di “100 messaggi” di Lazza

Ti prego non cominciare

Sai che per me già difficile crede a quanto mi facevi male

Ma se me l’avessi chiesto avrei scalato l’Everest a mani nude

Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini io me ne frego

Quando menti io ti credo

So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani

Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende

Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l’11 Settembre

Dimmi ancora una bugia, poi una bugia, poi una verità

Era tutto una follia però una follia per te non si fa

Non ero più a casa mia neanche a casa mia solo mille guai

Penso a Davide e Golia io sarò Golia tu mi ucciderai

Te l’avrei lasciato fare

Perché ero fuori di testa

Dimmi quando ci si perde

A cosa serve fare festa

Fumo questi fuori del male

Tutto quello che mi resta

Ora che mi sento un inerme

Come un verme infondo al Mezkal

Scordati che mi conosci

Ora è tardi anche se piangi

È inutile che mi angosci

Mi mandi cento messaggi

A cui non risponderò

Non ne sono più capace

Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace

Dimmelo se te ne accorgi

Siamo diventati grandi

Anche se ho 10 orologi

Non recupererò gli anni

Scusa se non tornerò

Non sai quanto mi dispiace

Abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace

Triste quando ci pensavo

Ci mancava tutto quanto

Perfino la data di un anniversario

Scriveva ‘Fidanzato’

Solo perché finanziavo

Ti darei da bere il sangue perché è tutto ciò che adesso mi è rimasto

Credimi sembra impossibile Accettare che oramai ti ho detto ciao

Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra un Up and down

Piove tipo il doppio ma senza la luce come ci fosse un black-out

Non sono sentimentale

Delle volte tu aprivi la porta ed io nemmeno ti sentivo entrare

Ti volevo a tutti i costi ma

Eravamo opposti proprio come il polo

Stare insieme all’arte di risolvere i problemi che non ho da solo

Giuro non so più chi sono

Tutto ciò mi da fastidio

Sto mondo a misura d’uomo

Mi fa sentire in castigo

Scordati che mi conosci

Ora è tardi anche se piangi

È inutile che mi angosci

Mi mandi cento messaggi

A cui non risponderò

Non ne sono più capace

Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace

Dimmelo se te ne accorgi

Siamo diventati grandi

Anche se ho 10 orologi

Non recupererò gli anni

Scusa se non tornerò

Non sai quanto mi dispiace

Abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.

