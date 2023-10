Nella schiera dei duetti musicali, oggi ci concentriamo su quello che ha portato a collaborare gli artisti italiani Emma e Lazza nel brano “Amore cane“, seconda traccia del nuovo album della cantante, intitolato “Souvenir” e rilasciato in data odierna, 13 ottobre 2023.

La canzone, composta da Emma, Lazza e Jacopo Ettorre e prodotta da Simon Says e Drillionaire, è stata descritta dalla stessa Emma come “un esperimento musicale, una poesia d’amore scritta col coltello tra i denti“.

In merito all’intervento di Lazza, l’artista ha poi aggiunto: “Grazie a Lazza viene raccontato un altro punto di vista della stessa storia, e ciò rende il brano trasversale, in grado di arrivare a tutti“.

Scopriamo allora più nel dettaglio qui di seguito il significato e il testo di “Amore cane“.

Significato di “Amore cane”

Come anticipato in precedenza, la canzone ha per protagonista un amore che, invece di rendere felici e appagati come questo sentimento dovrebbe sempre fare, provoca un senso di disequilibrio e smarrimento nei cuori dei due partner, i quali, nonostante siano ben consapevoli di quanto la loro relazione sia difficile e dolorosa, e di quanto forse frequentare altre persone sarebbe meglio, non riescono comunque a chiuderla una volta per tutte, a guardare oltre (“e dovrei guardare oltre, ma non mi va“).

Testo della canzone

[Strofa 1: Emma]

Le cose tra di noi partono sempre dalla fine

Asciughi le lacrime che io non ho, non ho

Sei la metà che confonde

Quando la voce si rompe

E dovrei guardare oltre ma non mi va

[Pre-Ritornello: Emma]

Siamo diventati anche nemici per non essere felici veramente (Felici veramente)

In un albergo di Milano con le ossa rotte sopra le lenzuola fredde (Sopra le lenzuola fredde)

[Ritornello: Emma]

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

[Strofa 2: Lazza, Emma]

(Okay, Zzala)

È sempre lo stesso film che so già a memoria

E tu sei quella routine che a me non annoia

Ti avrei preso a calci ma ti ho dato le mani

Noi per comandarci sai, finiremo schiavi

Potrai pure odiarmi, l’importante è che non dici che ti sono indifferente (Che ti sono indifferente)

Sei disposta a perdermi solo per poi cercarmi tra gli sguardi della gente (Mhm-mhm-mhm)

Ah, ti chiedo di non farci caso se delle volte mi agitavo

Ti vedo in centomila volti, ora non so vederci chiaro

Ma è andata come immaginavo, non riuscivo ad andarci piano

Noi che per figurare forti a volte quasi vacilliamo

[Ritornello: Emma]

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

[Outro: Emma, Lazza]

Quello che ti è rimasto

È un coraggio di cristallo

Ora mentre ti guardo

Vorrei vedere un altro

So che sono un bastardo

E non so dove sbaglio

Chiedi perché non parlo

Dice tutto il mio sguardo.

