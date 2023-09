Jacopo Lazzarini, da tutti noi conosciuto come Lazza, è un rapper di Milano classe 1994. Protagonista di una carriera degna di nota che lo ha portato ad essere uno dei nomi più conosciuti nel panorama della musica italiana, ma è solo da un mese circa che è davvero conosciuto da chiunque.

Grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo dove si è aggiudicato il secondo posto con il brano Cenere arrivando alle spalle del vincitore Marco Mengoni con la sua Due Vite. Lazza ha colpito piacevolmente il pubblico non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere. A prima vista potrebbe sembrare un rapper scontroso e duro, ma invece nasconde un cuore d’oro. Ed anche se è arrivato al secondo posto sul palco dell’Ariston, di certo è anche lui un vincitore e sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro: tour in giro per l’Italia sold out, singoli di successo, record su record ed ora alla lunga lista può aggiungere un ulteriore record e traguardo raggiunto nella sua vita professionale.

Lazza sul palco dell’Ariston

Lazza, infatti, ha raggiunto il traguardo delle 3 milioni di copie vendute nel corso di quest’anno. A darne la notizia ufficiale è stata la FIMI e questo record arriva a seguito delle sette certificazioni di platino ottenute con Sirio. Non c’è dubbio, possiamo affermare che il 2023 è stato proprio il suo anno perché gli ha permesso di diventare una voce conosciuta a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto di diventare l’artista italiano dei record. Ovviamente, nella sua produzione, la canzone che ha ottenuto più successo è stata proprio Cenere con ben sei dischi di platino, ma anche la collaborazione con Takagi & Ketra sulle note di Panico gli è valsa ben cinque platino.

Negli ultimi giorni, si era parlato molto di Lazza in seguito ad un video diventato virale su Tiktok dove due ragazze, sue grandi fan, lo avevano incontrato all’aeroporto di Ibiza. Le ragazze gli hanno chiesto una foto ricordo, ma gli amici del rapper gliel’hanno negata. Non è tardata ad arrivare la replica di Lazza che ha affermato che era impegnato in una telefonata con le cuffiette e che, dopo averla conclusa, ha fatto la foto con tutti quelli che gliel’hanno chiesta. Inutile dirlo, i suoi fan hanno apprezzato l’umiltà ed il suo essersi giustificato per non essere riuscito a scattare la foto con le ragazze.

