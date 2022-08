Alicia Keys è una cantautrice di New York classe 1981. Senza dubbio si tratta di una delle voci più apprezzate a livello mondiale tanto che è stata paragonata, diverse volte, a nomi dal calibro di Aretha Franklin, Billie Holiday e Whitney Houston. Un talento che non passa certo inosservato grazie alla sua estensione vocale di tre ottave ed alla sua capacità di suonare ben otto strumenti.

È sufficiente pensare che, durante la sua carriera, la Keys ha venduto oltre 40 milioni di singoli ed oltre 35 milioni di album in tutto il mondo ottenendo numerosi riconoscimenti come 15 Grammy Awards anche grazie a brani di successo come If I Ain’t Got You, No One, My Boo, Girl on Fire, Like You’ll Never See Me Again e Doesn’t Mean Anything. Ed oggi torna protagonista del mondo musicale e non lo fa da sola, bensì in compagnia di Lucky Daye, cantautore del New Orleans classe 1985. Oggi, venerdì 12 agosto, infatti sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Stay che fa parte dell’album Keys II – edizione deluxe dell’album Keys uscito lo scorso dicembre e che vede la cantante duettare con diversi nomi importanti. Oltre Lucky Daye, infatti, troviamo anche Brent Faiyaz con Trillions, Brandi Carlile in Paper Flowers e Lil Wayne in Nat King Cole.

Il significato di Stay

Stay, il nuovo singolo che vede Alicia Keys duettare con Lucky Daye, parla dell’amore. Un brano romantico dove il protagonista è, appunto, questo forte sentimento: l’amore che è arrivato per restare. Quell’amore che ti fa diventare migliore, riesce a farti andare oltre i tuoi limiti, ma che è in grado anche di prendersi cura di te quando sei stanco e non ce la fai più. L’amore che ti rispetta e che, nonostante i lividi e le cicatrici del passato, riesce a toccarti senza farti di nuovo male. Un brano ricco di promesse e di speranze per un futuro insieme.

La cantante Alicia Keys

Nel frattempo, Alicia Keys sta passando un’estate che difficilmente dimenticherà. Dopo essersi esibita per il Giubileo della regina Elisabetta II di Inghilterra, ha trascorso due mesi in giro per l’Europa con i concerti del suo tour rimandato per Covid ed ora continua ad esibirsi live negli Stati Uniti con il marito Swizz Beatz ed i figli Egypt Daoud Dean e Genesis Ali Dean sempre al suo fianco perché la Keys ama cantare e dedicarsi alla sua vita professionale, ma al tempo stesso non vuole togliere tempo alla sua famiglia.

E tu sei un fan di Alicia Keys? Hai già avuto modo di sentire il singolo Stay con Lucky Daye? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del brano.

La traduzione di Stay

Mi mandi il cuore in alto

E mi fai entrare nel tuo spazio

Mostrami tutto ciò di cui sei fatto

Dammi più di quello che posso prendere

Quando non so cosa dire

Puoi leggerlo sulla mia faccia

E non lasceremo che il tempo ci sbiadisca

Perché l’amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

Perché questo amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

Mi spingi ai miei limiti

E tu mi costruisci quando sono esausto

Vedi le mie cicatrici e lividi

Ma tu mi tocchi attraverso il dolore

Perdimi nella tua confusione

So che riempi tutti gli spazi vuoti

E non so cosa stiamo facendo

Ma l’amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

(Proprio qui, piccola)

Perché questo amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

Perché questo amore è proprio qui, oh

Perché questo amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

(Oh, proprio qui per restare, sì)

Perché questo amore è proprio qui

L’amore è qui per restare

Proprio qui per restare

Prometti che non ti bagnerai mai quando scende la pioggia

Sarò pronto a nuotare quando scenderà la pioggia

Vieni a soffocare il mio dolore quando scende la pioggia

Scende, oh