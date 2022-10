Sappiamo bene che quando una serie tv o un film hanno successo mondiale, i protagonisti che ne hanno preso parte non solo conquistano la fama, ma restano, in un certo modo, legati al ruolo che hanno interpretato e lo resteranno per tutta la vita.

È sufficiente pensare a Blake Lively che, nonostante una vita professionale ricca di successi, per tutti resta sempre la Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl o a Lucy Hale che resterà sempre nella mente di tutti come Aria Montgomery di Pretty Little Liars. Per questo motivo ci sono alcuni attori che preferiscono abbandonare il set nonostante il successo. Ne è un esempio Rege Jean Page, ovvero il Duca di Hastings in Bridgerton che, dopo il primo capitolo, ha detto addio ad una delle serie tv più amate in assoluto nonostante gli avessero offerto un cachet da capogiro proprio per poter andare avanti con la sua carriera, fare nuovi lavori e non rimanere ancorato per tutta la vita al personaggio di Simon. Si pensava fosse lo stesso anche per Alvaro Morte, attore spagnolo classe 1975. Il suo nome forse non vi dirà nulla, ma siamo sicuri che se vi diciamo che è stato il Professore de La Casa di Carta allora si che molti di voi la conosceranno.

La Casa di Carta è una serie tv spagnola che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2017 con all’attivo 48 episodi e giunta alla conclusione nel 2021 nonostante ci sia in arrivo uno spin off prequel sul personaggio di Berlino. A discapito di quanto si possa pensare, Alvaro Morte è il primo a rimanere affezionato alla figura de Il Professore poiché consapevole del successo mondiale che gli ha donato questo personaggio. Durante un’intervista a El Hormiguero, famoso programma tv spagnolo, l’attore ha parlato proprio di questo ed ha affermato che:

Alvaro Morte è il Professore in La casa di carta

“Per fortuna che mi perseguita! Il personaggio del Professore mi ha dato tante cose, sono totalmente orgoglioso di averlo interpretato, e felice di ricevere l’amore che continuo a ricevere. Sarebbe molto ingrato da parte mia se dicessi che il personaggio del Professore mi infastidisce minimamente. Sono fortunato anche per il fatto che il pubblico che sta vedendo altri progetti che sto facendo li apprezzi, e apprezzi anche la capacità che puoi avere o meno di passare da un personaggio all’altro. Io, il Professore, lo porterò con me per sempre, per il resto della mia vita. Gli sarò sempre grato”.

Alvaro Morte non si sente per nulla perseguitato dal personaggio che ha interpretato ed, al contrario, prova solo devozione ed affetto verso Il Professore. Inoltre, per la gioia dei fan, l’attore spagnolo ha rivelato che non gli dispiacerebbe, in futuro, tornare a vestire i panni de Il Professore per una nuova avventura. Che sia in programma un sequel o uno spin off de La Casa di Carta? Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserverà Alvaro Morte.

E tu sei un fan di Alvaro Morte? Cosa ne pensi delle sue dichiarazioni su Il Professore? Ti aspettiamo nei commenti!