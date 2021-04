È di settimana scorsa la notizia che il Duca di Hastings non sarà presente nella seconda stagione di Bridgerton. Una scelta che nessuno si aspettava a maggior ragione perché Daphne Bridgerton sarà presente, seppur in ruolo marginale. Molto lo sgomento da parte dei fan, ma noi sappiamo che Regè-Jean Page ha intrapreso la sua carriera d’attore. Perchè abbandonare la serie tv che lo ha reso famoso a livello mondiale?

C’è chi sostiene che, fin dall’inizio, vi era un accordo per la sua presenza solo nella prima stagione, sulla falsa riga dei romanzi di Julia Quinn. Tuttavia, ora emergono ulteriori dettagli. Pare, infatti, che Netflix abbia tentato di far rimanere l’attore nel seguito della serie tv. D’altronde, il colosso di streaming è ben consapevole del fatto che Simon rappresenta uno dei capisaldi di Bridgerton ed è anche grazie a lui se la serie ha ottenuto un ottimo riscontro. Stando a quanto riferisce l’Hollywood Reporter, Netflix sarebbe arrivato ad offrire cifre da capogiro a Regè-Jean Page per fargli cambiare idea: si parla di ben cinquantamila dollari a puntata che, però, sono stati rifiutati.

Il duca di Hastings in Bridgerton

Persone vicine a lui raccontano come l’attore sia concentrato sulla nuova carriera che gli aprirà diverse porte e preferisce non avere distrazioni, ma soprattutto gli mancherebbe il tempo materiale per prendere parte alla seconda stagione. D’altronde, sappiamo che sarà protagonista del film Dungeons&Dragons al fianco di Chris Pine, di Michelle Rodriguez e di Justice Smith. Ma non solo, lo troveremo anche in The Gray Man insieme a Chris Evans e Ryan Gosling. Per questo motivo, ha preferito abbandonare i panni del Duca di Hastings.

Nel frattempo, le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono iniziate nel Regno Unito. Il protagonista sarà Anthony Bridgerton che, dopo una vita da scapolo, è alla ricerca della moglie perfetta con cui condividere il resto della sua esistenza.

E voi cosa ne pensate? Condividete la scelta di Regè-Jean Page di rifiutare un cachet stellare? Fatecelo sapere nei commenti!