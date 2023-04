Ariana Grande, dopo un periodo di assenza, ha pubblicato un video su TikTok in cui parla direttamente ai fan riguardo ai commenti che ha ricevuto sul suo aspetto. “Volevo solo affrontare le preoccupazioni sul mio aspetto e parlare un po’ di cosa significhi essere una persona con un corpo a cui prestare così tanta attenzione”, dice. “Penso che potremmo essere, anzi penso che dovremmo essere, più gentili e meno a nostro agio nei commenti sui corpi delle persone, qualunque cosa accada. Se pensi di dire qualcosa di buono o con buone intenzioni, qualunque cosa sia, sano, malsano, grande, piccolo, questo, quello, sexy, senza senso, dovremmo davvero lavorare per non farlo in ogni occasione”.

“So personalmente, per me, che il corpo a cui hai paragonato il mio attuale era la versione più malsana di me stessa”, dice nel video la star, che attualmente sta girando un adattamento cinematografico in due puntate del musical di Broadway “Wicked”. “Prendevo molti antidepressivi, ci bevevo e mangiavo male. E nel punto più basso della mia vita, quando avevo l’aspetto che tu consideri il mio “sano”, quello in realtà non lo era”.

Ariana Grande su TikTok invita ad essere gentili con le altre persone

Ariana Grande ha anche affermato che ci sono molti tipi diversi di bellezza e ci sono molti modi diversi per apparire sani e belli.

Nel video la cantante specifica anche: “Non sai mai cosa sta passando qualcuno, quindi anche se il tuo intento è amorevole o premuroso, quella persona probabilmente ci lavorando su se stessa o ha un sistema di supporto che le consente di lavorarci. Non si sa mai, quindi siate gentili l’uno con l’altro e con voi stessi”.

La cantante ha così raccontato della sua esperienza personale, ha lanciato un bellissimo messaggio al pubblico che tutti dovremmo fare nostro.

