Diretto da Greta Gerwig e dal suo partner Noah Baubach, “Barbie” è un live action dedicato alla più famosa icona rosa di plastica.

L’idea della realizzazione di un’opera ispirata al mondo di Barbie con attori in carne ed ossa non è recente, ma in seguito ad alcuni problemi è stata più volte accantonata senza portare mai a nulla di concreto: nel 2018 e nel 2019, però Margot Robbie e i due registi si sono interessati all’idea di trasporre in film la storia della bambola bionda, motivo per il quale si è deciso finalmente di portare avanti i lavori.

Proprio Margot Robbie ne è la protagonista; a lei infatti è stato attribuito il compito di vestire – letteralmente – i panni di Barbie, ma non solo: l’attrice americana è infatti anche produttrice esecutiva del film.

Completano il cast attori quali Ryan Gosling (nei panni di Ken), Will Ferrell, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Simu Liu, America Ferrera.

Data di uscita del film

Come annunciato recentemente dal CinemaCon tenutosi a Las Vegas in occasione del panel della Warner Bros, la data di uscita del film “Barbie” è stata fissata per l’estate del prossimo anno, precisamente per il 21 luglio 2023.

Stessa data, questa, in cui è prevista la distribuzione nei cinema anche di un altro attesissimo film, anche se di genere totalmente diverso: “Oppenheimer” di Christopher Nolan.

Prima foto ufficiale del film

Durante il CinemaCon, oltre alla data di uscita di “Barbie“, è stata resa pubblica anche la prima foto del film.

Essa mostra una sorridente Margot Robbie seduta nella propria macchina – una decappottabile rosa – di fronte ad uno sfondo anch’esso totalmente rosa che sembra richiamare la famosissima scatola che contiene la bambola di Barbie.

Secondo le prime indiscrezioni circa la trama del film, però, la Barbie interpretata dalla Robbie non rispetterà i tradizionali standard ad ella attribuiti nell’immaginario comune, e sarà proprio la presa di coscienza circa tale diversità a portare la giovane a voler esplorare il mondo reale.