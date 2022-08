Revolution è il nuovo singolo dei Bastille, incluso nel loro quarto album in studio “Give Me The Future” ed hanno creato un viaggio ambizioso e coinvolgente attraverso tecnologie elaborate e connessioni virtuali.

Ora, la band nominata ai Grammy Award sta aprendo il proprio mondo con Give Me The Future + Dreams Of The Past, la seconda puntata di un disco in tre parti che combina l’album iniziale e otto brani aggiuntivi che sviluppano ulteriormente i temi che hanno suonato per tutto il ciclo dell’album. L’uscita dell’album è prevista per il 26 Agosto tramite EMI Records.

“Nel pubblicare questa versione del disco, volevamo dare il quadro completo di ciò che intendevamo con questo album ed esplorare anche l’idea che puoi scegliere la tua avventura”, ha condiviso il frontman Dan Smith in una dichiarazione. In questo album si può immergersi nelle idee del futuro e in un mondo elettronico, oppure puoi ricadere nel passato, lontano dalla tecnologia e in un mondo di ricordi e nostalgia, sia tematicamente che musicalmente. Oppure ancora si può scegliere di scatenarsi sulla pista da ballo.

Il significato di Revolution dei Bastille

La prima offerta da Dreams Of The Past , è proprio il singolo principale ispirato a Quincy Jones intitolato Revolution, perfetto per la pista da ballo.

Il ritornello di Revolution parla dell’intimità e della connessione umana nel contesto di alcune immagini di fantascienza incentrate sullo spazio. Ma riguarda anche l’idea di quelle persone straordinariamente premurose che passano la vita cercando di cambiare il mondo in modo positivo, ha spiegato Dan.

“Sono totalmente intimorito da persone del genere, se sei uno di loro, come un inventore, un attivista o uno scienziato, devi avere la capacità di immaginare una versione del futuro migliore di quella che esiste attualmente e quindi avere quell’energia per lavorare davvero per realizzarlo. Insieme a tutte le altre cose che la vita ti offre”, ha continuato Dan Smith.

L’idea del brano è nata dalla volontà di lanciare un cenno a tutte quelle persone e all’idea che prima che accada qualcosa di grande, la maggior parte di loro avrà avuto queste piccole rivoluzioni nelle loro menti, un cambio di prospettiva che porta a qualcosa di più grande.

La traduzione del testo di Revolution dei Bastille

C’è una rivoluzione silenziosa nella mia testa

Mentre prendiamo un altro 365 intorno a questo pasticcio

Ma una rivoluzione silenziosa nella mia testa

Non significa niente a meno che non la faccia uscire

Non lasceranno che i giorni si formino, non scenderà la notte finché non arriverà il cambiamento

Guardando il mondo girare lontano da noi ora

Ehi!

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola, no

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Perso nell’universo

Abbiamo la maledizione moderna, ma ci proviamo

Proviamo

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Quindi provoca rivoluzioni silenziose nelle nostre teste

Continua a fantasticare sui futuri che dovremmo provare a creare

Mentre stiamo cadendo di nuovo attraverso l’universo

Eppure i burloni e i ladri non cadono mai

Non lasceranno che i giorni cadano, non scenderà la notte finché non arriverà il cambiamento

Guardando il mondo girare lontano da noi ora

Ehi!

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Perso nell’universo

Abbiamo la maledizione moderna, ma ci proviamo

Proviamo

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Non posso, non posso

Non riesco proprio a immaginare

Girando per il mondo con chiunque

Niente quiete, niente quiete

rivoluzioni silenziose

(Giro per il mondo con chiunque) Ehi!

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola (con chiunque)

Con chiunque tranne te piccola, no

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te piccola

Perso nell’universo

Abbiamo la maledizione moderna, ma ci proviamo

Proviamo

Non voglio girare intorno al sole

Con chiunque tranne te piccola

Con chiunque tranne te

E tu, hai ascoltato Revolution dei Bastille? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!