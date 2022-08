Si chiama “Hope for the future“, ed è il nuovissimo brano dei Bastille, appartenente al loro album “Give me the future“.

Questa canzone è stata scritta dalla nota band appositamente per il docu-film “From devil’s breath“, diretto dal regista premio Oscar Orlando Von Einsiedel e prodotto dall’attore e attivista Leonardo Di Caprio.

L’opera racconta una storia da due punti di vista: quello dei sopravvissuti agli incendi che hanno devastato il Portogallo nel 2017, e quello di alcuni ricercatori che sembrano essere approdati ad una scoperta scientifica in grado di proteggerci dall’emergenza climatica sempre più dilagante nella nostra quotidianità.

I Bastille, due volte candidati ai Grammy e all’American Music Award e vincitori del premio BRIT Awards, hanno dunque deciso di partecipare a questo importante progetto componendo proprio “Hope for the future“.

Significato di “Hope for the future” dei Bastille

“Hope for the future” dei Bastille è un brano molto dolce, che sembra avere al centro del suo significato una storia d’amore passata ma mai dimenticata (“Tengo un’immagine di te qui nella mia testa“), che fa desiderare un futuro nuovamente insieme.



Il titolo può però avere un significato ambivalente: da un lato la sopracitata speranza in un ritorno amoroso, dall’altro una speranza più generale e generalizzata rivolta verso il futuro dell’uomo e di tutta la Terra.

Un futuro che tuttavia, diciamocelo chiaramente, ora come ora non appare chissà quanto luminoso.

Traduzione di “Hope for the future” dei Bastille

[Verso 1]

Ehi, non è così tardi

Sei venuta qui per un momento d’amore

Solo un po’ di spazio

Un cambiamento qui dalla città dell’amore

[Pre-Ritornello]

Ho scritto il tuo nome

Sul pendio della collina nella mia mente

Ho scritto il tuo nome



[Ritornello]

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

E ooh, respiro un po’ più profondamente ad ogni respiro

Ma la speranza per il futuro mi ha fatto inginocchiare

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

Woah-oh

[Verso 2]

La brezza qui soffia sempre

L’erba dei tuoi ricordi vive

[Pre-Ritornello]

Ho scritto il tuo nome

Sul pendio della collina nella mia mente

Ho scritto il tuo nome

[Ritornello]

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

E ooh, respiro un po’ più profondamente ad ogni respiro

Ma la speranza per il futuro mi ha fatto inginocchiare

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

Woah-oh

[Ponte]

Pensavo di poterti sentire sussurrare dolcemente

Non posso essere solo io a sentirne il suono

Ma sono quelli al comando che scrivono la storia

Ogni volta



[Ritornello]

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

E ooh, respiro un po’ più a fondo ad ogni respiro

Ma la speranza per il futuro mi ha fatto inginocchiare

E ooh, tengo un’immagine di te qui nella mia testa

Woah-oh

Avete ascoltato anche voi questo brano? Secondo voi qual è il suo significato? Condividete le vostre idee qui sotto nei commenti!