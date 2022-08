Il produttore americano DJ Khaled torna a colpire lo scenario musicale con un nuovo brano intenso e vivace: “Beautiful“, appartenente all’album di 18 tracce “God did” e scritto in collaborazione con il rapper e produttore discografico statunitense Future.

“Beautiful” segue la scia del successo di numerosi altri brani del prolifico dj classe. Per citare solo i più recenti, usciti nel 2021, possiamo ricordare : “Every chance I get“, “Greece“, “I did it“.

Significato di “Beautiful” di DJ Khaled ft. Future

Questo brano racconta una storia d’amore vissuta con una donna e di tutti i problemi che talvolta ci sono, soprattutto dovuti al lavoro di cantante che porta spesso a essere in giro per il mondo.

Traduzione di “Beautiful” di DJ Khaled ft. Future

[Intro: Future & DJ Khaled]

Yeah (We The Best Music)

Così bella, bella fantasia

Sì, è Plutone (Un altro)

La vita è bella

Qualunque cosa, qualunque cosa

Qualunque cosa, sì

DJ Khaled

[Verso 1: Future & DJ Khaled]

Tirare su di due toni, mi fa sentire come un Jetson

Sfogati, il mio legame è subdolo e un po’ scialbo, come il mio migliore amico

Le ho messo addosso una borsa, io sono uno sponsor, lei è il mio investimento

Lei non è l’unica senza domande (No domande)

Non mi vuole con nessun altro (Nessun altro)

Mi vuole solo tutto per sé (Tutto per sé)

Lei non mi condivide con nessun altro

Mi vuole tutto per sé

La faccio sentire come una superstar, lei è molto al di sopra della media

Le ho appena fatto una nuova baguette perché sono un barbaro

Appena le ho messo addosso un Patek, ora queste puttane sono diventate protagoniste

Sono quasi andato in terapia ma tu eri tutto ciò di cui avevo bisogno

Non riesco nemmeno a pensare che tu mi abbia dato qualcosa in cui credere

Mostra più Audemars, porta il tuo talento a Philippe

Non puoi alzarti e andartene perché hai beccato un nero a barare



[Refrain: Future]

Ogni singola notte bruciamo salvia perché siamo tossici

I funghi ci hanno portato fuori dal nostro corpo

Lei è così abituata a me che la ingoio, e sta marcendo

Ogni volta che parto per un tour, non tremare

Ogni volta che esco dalla porta lei parla in modo esuberante

Assicurati di tenermi fermo prima che io sia fuori dalla tua vista

Sono salito dai GRAMMY, ho vinto con questa merda internazionale

Qualunque cosa tu faccia, rimani fedele e mostra passione

Quando parli, sii preciso

[Ritornello]

Ho preso un volo per la Patek, tu hai detto: “Bae, sei così drammatico”, immagino

Tutto quello che vuoi, scordatelo, mi fai sentire così

Ho rischiato e tu hai detto: “Non preoccuparti, ce l’ho”

E mi fai sentire così bene

[Refrain: Future]

Ogni singola notte bruciamo salvia perché siamo tossici

I funghi ci hanno portato fuori dal nostro corpo

È così abituata a farsi inghiottire da me, che sta diventando marcia

Ogni volta che parto per un tour, non tramare

Ogni volta che esco dalla porta lei parla in modo esuberante

Assicurati di tenermi fermo prima che io sia fuori dalla tua vista

Sono salito dai GRAMMY, ho vinto con questa merda internazionale

Qualunque cosa tu faccia, rimani fedele e mostra passione

Quando parli, sii preciso



[Verso 2: Future]

È così bella che dà vita a chi non ha vita

È un miracolo, sì, mi ha curato dai miei vizi (È un miracolo)

Mantenere la spiritualità, non arrendersi se si è giusti

Vado in digitale, spendo soldi

Paradiso o inferno, buono o cattivo (Non essere triste)

Christian Dior, fai shopping a Parigi (Shopping a Parigi).

[Coro: SZA]

Ho preso un volo per il Patek, tu hai detto: “Bae, sei così drammatico”, immagino

Tutto quello che vuoi, ragazzo, lascia perdere, mi fai sentire così

Ho rischiato e tu l’hai preso, hai detto: “Non preoccuparti, ce l’ho”.

E mi fai sentire così bella

Ho preso un volo per il Patek, e tu hai detto: “Bae, sei così drammatico”, immagino.

Tutto quello che vuoi, ragazzo, lascia perdere, mi fai sentire così…

Ho rischiato e tu l’hai preso, hai detto: “Non preoccuparti, ce l’ho”.

E mi fai sentire così bella

[Outro: Future & DJ Khaled]

Hai preso un volo per il Patek, devi smetterla di fare il drammatico, lo so.

Baby, sei bellissima

Così bella, così bella, così bella

Sei così bella

Così bella, così bella, così bella

Baby, vieni qui, sì, è così.

