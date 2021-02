Benedict Cumberbatch sarà il protagonista della nuova serie remake de Il Club dei 39 di Alfred Hitchcock. La notizia, recentissima, renderà lieti tutti i fan dell’attore londinese che finalmente tornerà sul piccolo schermo dopo i successi di Sherlock e di Doctor Strange.

Le informazioni rispetto a questo nuovo show sono abbastanza stringate, però al momento è certo che il progetto è già stato confermato e che tutto stia procedendo in maniera abbastanza rapida. La nuova serie, che si chiamerà The 39 Steps, è stata creata dallo sceneggiatore cinematografico Mark L. Smith (The Revenant, Overlord, The Midnight Sky), e lo stesso Cumberbatch ne sarà produttore esecutivo.

Diverse notizie sono già trapelate rispetto allo show e, secondo la descrizione ufficiale che ne è stata fatta, possiamo aspettarci un “thriller cospirativo provocatorio e ricco di azione” che “aggiorna il romanzo ai nostri tempi”. Il romanzo di cui si parla è I trentanove scalini (The 39 Steps) dello scrittore scozzese John Buchan (26 agosto 1875 – Montréal, 11 febbraio 1940).

La serie The 39 Steps

Lo show, così com’è stato per il film, sarà incentrato su Richard Hannay (interpretato da Benedict Cumberbatch), un uomo ordinario che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione globale di vasta portata tesa a creare un nuovo ordine mondiale. Promotrice della rivoluzione che si vorrebbe fare, è un’organizzazione chiamata “I trentanove scalini” che intende cambiare il mondo così come lo conosciamo.

Richard Hannay, però rappresenterà il primo ostacolo per il subdolo piano, e da qui cominceranno le sue perigliose avventure per cercare di salvare il mondo.

Il romanzo I trentanove scalini

Il romanzo The 39 Steps, che è stato prima edito a puntate nel 1915 e poi e pubblicato nel medesimo anno, riesce a mescolare perfettamente i generi del thriller, dello spionaggio e dell’avventura. Si tratta, inoltre, del primo di 5 libri con protagonista Richard Hannay, ingegnere, soldato e agente segreto.

La storia è ambientata nella Londra del 1914. È proprio qui che l’ingegnere minerario Richard Hannay è appena tornato dalla Rhodesia dopo tre mesi di lontananza, ed è già così annoiato a morte dalla routine della capitale britannica che pensa di ritornare in Africa. Quella sera, uno dei suoi vicini di casa, l’americano Franklin P. Scudder, lo ferma mentre sta tornando a casa e lo convince a farsi invitare in casa. Una volta entrato gli racconta una strana storia su un complotto ai danni del primo ministro greco, Carolidis: secondo Scudder, Carolidis verrà ucciso di lì a tre settimane, il 15 giugno, durante una riunione che si terrà a Londra.

Scudder, inoltre, gli racconta anche che, per poter sfuggire ai suoi nemici, ha portato nel suo appartamento un cadavere che ha sfigurato per fare in modo che possa esser scambiato per lui. L’uomo ha paura di essere ucciso, considerando le informazioni che ha sul complotto per uccidere Carolidis, per cui chiede ed ottiene di poter restare a dormire a casa di Hannay. E da questo momento tutto ha inizio…

Il film I trentanove scalini di Alfred Hitchcock

l club dei 39 (The 39 Steps), conosciuto in Italia anche con il titolo I 39 scalini, è un film del 1935 diretto da Alfred Hitchcock, basato per l’appunto sul romanzo omonimo di John Buchan, che ha come protagonisti gli attori Robert Donat e Madeleine Carroll. La trama è un po’ diversa da quella originale: Richard Hannay è un canadese che si trova a Londra per questioni d’affari.

Assiste in un teatro allo spettacolo di Mister Memory, un uomo dalla memoria prodigiosa, che sa rispondere ad ogni domanda gli venga posta. Tra il pubblico si ode uno sparo e scoppia una rissa. Nel trambusto, Hannay nota una donna: insieme riescono a sottrarsi alla folla. La donna, che dichiara di chiamarsi Annabella Smith, chiede a Hannay di essere ospitata per la notte. Egli la accompagna nel suo appartamento in Portland Place.

Alfred Hitchcock e lo sceneggiatore Charles Bennet adattarono il romanzo di John Buchan tenendo presenti gli ingredienti, terrorismo politico e spionaggio internazionale, che avevano determinato il successo del loro film precedente, L’uomo che sapeva troppo. I due idearono l’ambientazione in teatro dell’inizio e della fine, e furono inventati, per introdurre elementi sentimentali e romantici, le figure delle due donne, Annabella e Pamela, che nel romanzo non c’erano.

Per rendere il film ancora più credibile venne assunto drammaturgo Ian Hay per i dialoghi e alla fine del 1934 la sceneggiatura era completa. Le riprese iniziarono nel gennaio del 1935 e terminarono nel mese di marzo. L’anteprima del film, riservata agli addetti ai lavori, giornalisti e distributori, si tenne il 6 giugno del 1935 nel New Gallery Theatre e alla proiezione era presente anche l’autore del libro, John Buchan.