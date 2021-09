Da quando Benjamin Mascolo è al fianco di Bella Thorne sembra essere rinato. Dopo aver detto addio al duo Benji e Fede (pur rimanendo in ottimi rapporti con Federico Rossi), il cantante ha intrapreso la sua carriera da solista ed ha all’attivo già il suo primo album dal titolo California ed il singolo Finché le stelle non brillano. Inutile dirlo, è stato successo. Ma le novità non finiscono qui.

Sappiamo che Benjamin Mascolo si è trasferito negli Stati Uniti per stare al fianco della fidanzata (ed anche sua futura moglie visto che ha accettato con entusiasmo la proposta di matrimonio) dove ha debuttato come attore proprio con la sua Bella, attrice famosa a livello mondiale, nel film Time is Up in lingua inglese e che sarà disponibile nelle sale cinematografiche di Italia a partire da domani, 25 settembre, fino al 27 settembre. E se Benji ha fatto il suo debutto nel mondo cinematografico ora tocca a Bella Thorne fare il suo debutto nel mondo musicale. I due sono molto affiatati tanto che amano condividere ogni esperienza lavorativa e non. Oggi, venerdì 24 settembre, debutta Up in Flames, il loro primo singolo prodotto da Noah Conrad che anticipa, appunto, l’uscita del film Time is Up poiché lo troveremo nella colonna sonora della pellicola. Assisteremo a Benjamin Mascolo che, per la prima volta, canta in inglese, ma soprattutto all’esordio come cantante di Bella Thorne. L’attrice, in passato, aveva preso parte al videoclip di Finché le stelle non brillano ed ora debutta in modo vocale.

Il significato di Up in Flames

La canzone Up in Flames vuole farci capire che bisogna vivere la vita al massimo, giorno dopo giorno come se fosse l’ultimo, anche perché non possiamo sapere se sarà il capitolo finale. I due sono protagonisti di un amore troppo forte, proprio come quello che stanno vivendo Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che prevale su tutto e li porta ad essere felici. Proprio il tema del Carpe Diem è ricorrente nella vita di Benji che è il protagonista di un nuovo documentario su Amazon Prime Video dal titolo Ben: Respira dove verranno trattati temi molto importanti della sua vita come il ricovero in ospedale a seguito di un’istiocitosi polmonare (rara malattia) e la conseguente paura di non farcela, di non riuscire a tornare nel pieno delle forze. Il cantante non si è mai perso d’animo ed ha imparato che la vita va vissuta giorno dopo giorno.

Bella Thorne e Benji Mascolo insieme a Venezia

Il video di Up in Flames

Nel video ufficiale di Up in Flames, i protagonisti principali sono proprio Benjamin Mascolo e Bella Thorne: i due si divertono insieme durante un viaggio in macchina, scene della loro vita quotidiana fino a dissapori vissuti al lavoro o con amici, ma tutto viene dimenticato quando sono insieme. A far da cornice al loro amore è la romantica città di Roma che li vede separarsi per poi ritrovarsi, più uniti ed appassionati che mai.

E tu hai già avuto modo di sentire Up in Flames? Cosa ne pensi del debutto musicale di Bella Thorne? Ti aspettiamo nei commenti ed, intanto, ti lasciamo con la traduzione del testo.

La traduzione di Up in Flames

Questo è il gran finale,

dove si colpisce l’iceberg

l’ultima dimora della nostra nave che affonda

Un giorno potrebbero semplicemente farci un monumento

Quindi un’ultima volta

Illuminami come se fossi il tuo Lucky Strike

Non buttarmi fuori, voglio farti stare bene

Voglio vederti in una luce migliore

Questa sera andremo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come la pioggia

Stringimi come se tutto andasse bene

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Allora tesoro andiamo in fiamme

Balla dentro il casino che abbiamo creato

Rendilo degno di essere ricordato

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Eccoci qui

Fuori dal limite, nel grande spazio sconosciuto

Guarderò un ricordo diventare un fantasma

Ma già che sei qui, proviamo a fare il massimo

Felicemente, felicemente

Come abbiamo potuto, come abbiamo potuto,

come avremmo mai potuto sapere?

Questo sarebbe il nostro capitolo finale?

Andiamo in fiamme

Lascia che le ceneri cadano come la pioggia

Stringimi come se tutto andasse bene

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Allora tesoro andiamo in fiamme

Balla dentro il casino che abbiamo creato

Rendilo degno di essere ricordato

Se stiamo andando giù, se stiamo andando giù

Entriamo nella storia

Come quelli che hanno amato ed hanno perso tutto

Perché avevamo tutto, ma ci siamo schiantati ed abbiamo bruciato troppo forte.