Dopo l’addio del duo Benji e Fede, i due ragazzi hanno iniziato le loro carriere da solisti, ma sempre pronti a supportarsi l’uno con l’altro. Il primo a rompere il ghiaccio è stato Benji Mascolo che ha debuttato, dopo un anno, con l’album California e che, nel frattempo, sta prendendo parte a nuove esperienze lavorative come il film Time is Up al fianco della fidanzata Bella Thorne, attrice della Florida classe 1997.

Benji ha sempre dimostrato di essere un ragazzo pieno di sorprese, con una vita imprevedibile. Per questo motivo, Prime Video ha deciso di dedicargli un documentario dal titolo Ben: Respira. Sappiamo che il cantante vi è al lavoro già da mesi, ma solo ora ha reso noto il progetto che uscirà questo autunno e sarà visibile, oltre che sulla piattaforma di streaming, anche su Now e Sky Q. A proposito del documentario, Prime Video rivela che:

“Ben: Respira è un documentario su uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Le sue sfide, i suoi successi e i suoi sogni. Il docufilm porterà gli spettatori in un lungo viaggio attraverso la vita di Benji; dall’Italia a Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza traumatica della malattia e scoprendo le sue ambizioni, gli ostacoli che ha incontrato nella sua scalata verso il successo e la sua determinazione e forza di volontà per superarli; oltre alle sue relazioni più profonde e ai suoi valori: l’amicizia, la famiglia, l’amore”.

Primo piano del cantante Benji Mascolo

Ovviamente si parlerà della sua carriera, ma non solo. Ci saranno momenti dedicati alla sua vita sentimentale con Bella Thorne ed all’amicizia fraterna che lo lega a Federico Rossi (vi ricordiamo che l’11-12-13 luglio canteranno per l’ultima volta insieme sul palco dell’Arena di Verona). A tal proposito, anche Benji Mascolo ha voluto dire la sua tramite i suoi profili social:

“Respira. Continuavo a ripetermelo in testa ma il corpo non ascoltava, come se si fosse scordato un atto così semplice ma vitale: respirare. A 7 anni dal ricovero in ospedale eccomi qui a tentare quello che i dottori definirono impossibile: tornare a correre più forte di prima e tagliare il traguardo della mia prima maratona. Questi 42 interminabili chilometri saranno anche una metafora che mi permetterà di farvi entrare nella mia vita in un viaggio tra amore, famiglia, amicizia, musica, successi e insicurezze. Ho promesso a me stesso che ci riuscirò, voglio rendervi orgogliosi. Grazie per la forza e il sostegno che mi date sempre”.

Ed ovviamente non è mancato il supporto di Fede che ha affermato di volergli bene e della sua fidanzata che si è detta orgogliosa di lui. Forse non tutti sanno che sette anni fa, appunto, dopo uno stile di vita sbagliato, il cantante è finito due settimane intubato in terapia intensiva poiché soffriva di istiocitosi polmonare, una rara malattia. Benji ha pensato di non farcela e quando è uscito dall’ospedale pesava 10 kg in meno, faticava a camminare ed a parlare fino a quando i medici gli hanno detto che se abbandonava il fumo si sarebbe ripreso. Da quel momento, a soli 21 anni, Benji Mascolo ha preso in mano la sua vita seguendo uno stile più salutare ed è tornato ad essere il Benji che tutti noi conosciamo.

E tu eri a conoscenza di questa storia che vede protagonista Benji Mascolo? Seguirai il documentario Ben: Respira? Ti aspettiamo nei commenti!