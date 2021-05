Benji e Fede, duo molto amato dal pubblico italiano, protagonisti di singoli di successo come Dove e quando, Sale, Magnifico difetto per citarne alcuni. I due hanno spiazzato i loro fan nel febbraio 2020 quando hanno annunciato la loro separazione. Nessun motivo in particolare e soprattutto nessun litigio tanto che i due ragazzi sono rimasti grandi amici e sono sempre pronti a fare il tifo l’uno per l’altro. Tuttavia, hanno deciso di continuare la loro carriera da solisti con Benji Mascolo che ha debuttato dopo un anno con l’album California, mentre Federico Rossi è tornato sulle scene musicali ad aprile con il singolo Pesche.

Dopo questo addio, il loro pubblico era in attesa della promessa fatta da Benji e Fede, ovvero il loro ultimo concerto insieme. Inizialmente il concerto doveva aver luogo il 3 maggio 2020 all’Arena di Verona, poi a causa della pandemia è stato rimandato di un anno esatto, al 3 maggio 2021. Oggi, però, arriva una nuova data o, per meglio dire, le nuove date. Infatti, l’ultimo concerto di Benji e Fede sarà protagonista di diverse serate per fare in modo che nessuno perda l’evento, ma al tempo stesso per riuscire a rispettare le misure restrittive in materia di Covid.

Le date del concerto di Benji e Fede saranno precisamente tre: l’11, il 12 ed il 13 luglio 2021. La location sarà sempre l’Arena di Verona ed i biglietti già comprati saranno validi per queste serate. Gli organizzatori dell’evento fanno sapere che, magari, sarà possibile comprare altri biglietti se avanzeranno dei posti in totale sicurezza. Grande l’attesa da parte delle loro fan che sono sicure di non riuscire a trattenere le lacrime pensando che sarà l’ultima volta che vedranno Benji e Fede come duo su un palco.

Ed a te piacciono Benji e Fede? Andrai ai loro concerti a Verona? Ti aspettiamo nei commenti!