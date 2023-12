Lo scorso Primo Dicembre è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il tanto discusso docu-film “Renaissance: A film by Beyoncé“, che racconta i dietro le quinte dei concerti della famosissima popstar acclamata da ogni parte del mondo.

In occasione del rilascio di questa produzione, che arriverà anche nei cinema italiani a partire dal prossimo 21 dicembre, Beyoncé ha pubblicato lo scorso venerdì una nuova canzone: si intitola “My house“, dura circa 4 minuti e mezzo ed è assolutamente da ascoltare.

Ma di cosa parla nel dettaglio questo brano? Andiamo subito a scoprire il significato del testo di “My house” qui di seguito.

Significato di “My house”

Il brano parla di libertà, indipendenza, voglia di godersi la vita e di non lasciarsi influenzare dalla negatività altrui.

L’artista infatti nomina più volte una “casa” a lungo desiderata, che può intendersi dal punto di vista simbolico come un posto dove essere davvero se stessi, in cui portare avanti i propri sogni e obiettivi e da impedire a tutti i costi che venga contaminato dalle maldicenze degli haters.

Nel singolo, l’artista tratta anche temi come l’amore nei confronti degli altri e in primis della propria persona (“Ti amerò sempre, ma non mi aspetterò mai che tu mi possa amare se per primo non ami te stesso“) e della necessità di salvare il mondo, compiendo “una buona azione alla volta“.