Billie Eilish ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Lost Cause” insieme a un video musicale che è stato presentato in anteprima insieme alla canzone mercoledì, cioè il 2 giugno 2021.

Il quarto singolo del suo secondo album vede Eilish cantare contro qualcuno. “Non sei nient’altro che una causa persa. E non è più come un tempo”, canta su uno strumentale jazz Billie. “So che pensi di essere un duro. Ma non hai un lavoro.”

Nel video, Eilish e le sue amiche fanno festa e si ritrovano in una villa di Los Angeles. Il significato di questa festa lo capirai leggendo il significato del brano subito dopo.

Happier Than Ever uscirà il 30 luglio tramite Darkroom/Interscope Records. Gli altri singoli dell’album che abbiamo già sentito sono: “My Future“, “Your Power” e “Therefore I Am“. Happier Than Ever è il sequel dell’album uscito nel 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Eilish ha già annunciato un tour mondiale per promuovere il nuovo disco che inizierà il 3 febbraio 2022 allo Smoothie King Center di New Orleans e si concluderà con uno stand di tre notti al Forum di Los Angeles, dal 6 al 9 aprile. Prima di questo tour nel 2022, Eilish sarà protagonista di quattro diversi festival che si svolgeranno quest’estate: Life Is Beautiful a Las Vegas, Firefly nel Delaware, Governors Ball a New York e Austin City Limits Music Festival ad Austin.

Il significato della canzone Lost Cause di Billie Eilish

Se stai attraversando una separazione, ti connetterai facilmente al testo di “Lost Cause” di Billie Eilish.

Billie si rende conto che questa persona “non è nient’altro che una causa persa”. La sette volte vincitrice del Grammy continua a dimostrare che non desidera più qualcuno che non sia così interessato a lei: “Volevo che fossi mio”, canta, “Ma era molto prima che mi rendessi conto.”

Chi è questo ragazzo? I fan della cantante sanno che usciva segretamente con il rapper Brandon Quenton Adams, alias “Q”, per un anno quando Billie era minorenne (aveva 17 anni, mentre Q ne aveva 22). I due si sono lasciati nel giugno del 2019. Il rapper è anche apparso nel recente documentario di Apple TV+, Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, in cui Billie rivela il suo comportamento “distruttivo”.

Ora che non stanno più insieme, sembra che Billie sia concentrata su se stessa e lo dimostra anche la clip. Nel frattempo, il suo video musicale per “Lost Cause” che puoi guardare qui sopra, è il perfetto promemoria per tutti noi di fare lo stesso… cioè pensare più a noi stessi.

Sei d’accordo con Billie? Ti lasciamo alla traduzione e al testo di Lost Cause in lingua originale.

La traduzione del testo di Lost Cause di Billie Eilish

[Intro]

C’è qualcosa

[Verso 1]

C’è qualcosa nell’aria in questo momento

Come se stessi perdendo la cognizione del tempo passato (del tempo, del tempo)

Come se adesso non mi importasse più di niente, ma forse è giusto così

Quel giorno non eri lì

Ti stavo attendendo

Chissà se sapevi che quel giorno ha cambiato ogni cosa per me

E ti ho mandato dei fiori

Te ne è importato?

Ti sei fatto la doccia e li hai messi vicino alle scale

Ooh-ooh-ooh, eh-eh-eh-eh, oh-oh

[Ritornello]

Pensavo fossi quello giusto

Ma diamine se mi sbagliavo

Non sei altro che una causa persa

E non è più come un tempo

So che credi di essere un duro

Ma non hai un lavoro

Non sei altro che una causa persa

E non è più come un tempo

So che credi di essere un duro

Ma non hai un lavoro

[Verso 2]

Ho sempre pensato che fossi un ragazzo timido

Ma forse avevi solo poco cervello

Forse hai sempre pensato solo a te stesso

Desideravo che tu fossi mio

Ma molto prima di conoscere

Che è facile trovare altri ragazzi come te

Così facile (Così facile)

[Pre Ritornello]

Non mi regalavi fiori

Vorrei che non me ne freggasse

Sparivi per ore

Chissà dove

[Ritornello 2]

Pensavo che alla fine saresti maturato ma mi hai dimostrato che sbagliavo

Non sei altro che una causa persa

E non è più come un tempo

So che credi di essere un duro

Ma non hai un lavoro

Non sei altro che una causa persa

E non è più come un tempo

So che credi di essere un duro

Ma non hai un lavoro

[Conclusione]

Cosa ti avevo detto?

Non dormire sugli allori

È ora di affrontare la realtà

Ora, ora, ora, ora

Cosa ti avevo detto?

Non dormire sugli allori

È ora di affrontare la realtà

Ora, ora, ora, ora

Il testo in lingua originale di Los Cause

[Intro]

Something’s in the

[Verso 1]

Something’s in the air right now

Like I’m losin’ track of time (Time, time)

Like I don’t really care right now

But maybe that’s fine

You weren’t even there that day

I was waitin’ on you (You, you)

I wonder if you were aware that day

Was the last straw for me and I knew

[Pre Ritornello]

I sent you flowers

Did you even care?

You ran the shower

And left them by the stairs

Ooh-ooh-ooh, a-a-a-ayy

[Ritornello]

Thought you had your shit together, but damn, I was wrong (Wrong)

You ain’t nothin’ but a lost cause (Cause, cause)

And this ain’t nothin’ like it oncе was (Was, was)

I know you think you’re such an outlaw

But you got no job (Job)

You ain’t nothin’ but a lost cause (Cause)

And this ain’t nothin’ likе it once was (Was)

I know you think you’re such an outlaw

But you got no job

[Verso 2]

I used to think you were shy (Shy)

But maybe you just had nothing on your mind

Maybe you were thinkin’ ‘bout yourself all the time

I used to wish you were mine (Mine)

But that was way before I realized

Someone like you would always be so easy to find

(So) So easy (So, so)

Hee, mm-mm-mm, mm

[Pre Ritornello]

Gave me no flowers

Wish I didn’t care

You’d be gone for hours

Could be anywhere

Ooh-ooh-ooh

Ah-ah-ah-ah-ah

[Ritornello]

Thought you would’ve grown eventually, but you proved me wrong (Wrong)

You ain’t nothing but a lost cause (Cause)

And this ain’t nothing like it once was (Was)

I know you think you’re such an outlaw (Yeah)

But you got no job (No job)

You ain’t nothing but a lost cause (Cause)

And this ain’t nothing like it once was (Was)

I know you think you’re such an outlaw (Think you’re such an outlaw)

But you got no job

[Conclusione]

(What did I tell you?)

(Don’t get complacent)

(It’s time to face it now, na-na, na-na, na-na)

(What did I tell you?)

(Don’t get complacent)

(It’s time to face it now, na-na, na-na, na-na)