Billie Eilish ha eseguito la cover di un brano storico dei Beatles “Something”. È successo durante l’ultima puntata della radio online alternative rock ‘AltNation’, dove la popstar ha parlato anche del suo prossimo album. La giovane artista ha dichiarato ufficialmente anche l’interruzione del tour mondiale a causa della pandemia da COVID-19.

Dopo aver cantato “Yesterday” agli Oscar dello scorso febbraio, Billie Eilish propone una delicata interpretazione del brano indimenticabile dei Fab Four scritto da George Harrison “Something” estratto dall’album Abbey Road del 1969. La sua versione profonda ed essenziale, composta semplicemente da pianoforte e voce sembra quasi sussurrata, probabilmente per sottolineare la dolcezza della melodia del brano e il suo genuino messaggio d’amore.

Nel corso della trasmissione Billie Eilish e il fratello Finneas hanno anche parlato del seguito di “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, il disco d’esordio:

«Tutte le canzoni sono diverse, ma in qualche modo coese. Con il primo disco è successa la stessa cosa. Vogliamo che il progetto sia coerente e abbia un senso, non vogliamo scrivere canzoni ripetitive, clonate».

Testo di “Something”

(Verse 1)

Something in the way she moves

Attracts me like no other lover

Something in the way she woos me

(Chorus)

I don’t want to leave her now

You know I believe and how

(Verse 2)

Somewhere in her smile she knows

That I don’t need no other lover

Something in her style that shows me

(Chorus)

Don’t want to leave her now

You know I believe and how

(Bridge)

You’re asking me: will my love grow?

I don’t know, I don’t know

You stick around now it may show

I don’t know, I don’t know

(Verse 3)

Something in the way she knows

And all I have to do is think of her

Something in the things she shows me

(Chorus)

Don’t want to leave her now

You know I believe and how

Traduzione di “Something”

(Strofa 1)

Qualcosa nel modo di muoversi

Mi attrae come nessun altra innamorata

Qualcosa nel modo in cui mi solletica

(Ritornello)

Quindi non voglio lasciarla

Sapete io ci credo eccome

(Strofa 2)

Da come sorride lei sa

Che io non ho bisogno di nessun altra innamorata

Qualcosa nel suo modo d’essere me lo mostra

(Ritornello)

Quindi non voglio lasciarla

Sapete io ci cedo eccome

(Ponte)

Mi chiedete: il mio amore crescerà?

Non lo so, non lo so

State qui dunque forse si vedrà

Non lo so, non lo so

(Strofa 3)

Qualcosa nel modo che lei conosce

E tutto quello che devo fare è di pensare a lei

Qualcosa nelle cose che mi fa vedere

(Ritornello)

Quindi non voglio lasciarla

Sapete io ci credo eccome