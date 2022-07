Questo è un periodo estremamente impegnativo per la cantante ventenne Billie Eilish: il suo tour “Happier than ever – World Tour” è sold out e sta per approdare anche in Australia, Asia e Nuova Zelanda, ed ha appena pubblicato il suo nuovo progetto intitolato “Guitar songs“, comprendente due nuove canzoni rilasciate oggi, venerdì 22 luglio.

Si chiamano “Tv” e “The 30th“, ed entrambe si caratterizzano per una vibrante sonorità.

In questo articolo parleremo più nel dettaglio del primo brano.

La canzone “Tv” è stata presentata al pubblico per la prima volta in occasione della tappa in Inghilterra del tour della cantante; a proposito di essa, Billie Eilish stessa ha rivelato, poco prima di suonarla:

“Era la prima volta dal 2017 o 2018 che presentavamo una nuova canzone durante un concerto, prima delle sua pubblicazione ufficiale.”

“Tv” è stata scritta dalla Eilish insieme al fratello di lei, Finneas, e nella parte finale presenta un campionamento di 21.000 voci di fan in coro registrate nei pressi dell’Arena di Manchester durante un’altra tappa del tour.

Significato della canzone

“Tv” racconta il lento decadimento causato nella cantante dal dolore per la fine di una relazione (“resterò ad annegare in piscina così non dovrò guardarti andare via“), e la conseguente presa di coscienza della propria solitudine, in quanto tutti gli amici “sono stati lasciati indietro” da lei stessa al fine di dedicarsi unicamente al proprio nuovo compagno (“non hai tempo… ti dici che va bene, sei solo innamorato“). Alla fine, però, nonostante le giustificazioni che la cantante tenta di addurre per il proprio comportamento, si rende conto che forse, in fin dei conti, l’unico vero problema è soltanto lei stessa (“bambino, io sono il problema“).

La canzone esprime allo stesso tempo anche una disillusa critica nei confronti della società odierna, priva di valori e di rispetto reciproco (“… mentre tutti si tradiscono l’un l’altro“).

Traduzione del testo

[Verso 1]

Non voglio parlare adesso

Voglio solo guardare la TV

Resterò in piscina ad annegare

Così non dovrò guardarti andare via

Ho messo su “Survivor” solo per guardare qualcuno soffrire

Forse dovrei dormire un po’

Sprofondare nel divano mentre tutti si tradiscono l’un l’altro

Qual è il senso di tutto?

[Ritornello]

Tutti i miei amici sono scomparsi di nuovo

Questo è ciò che accade quando ti innamori

Non hai tempo, li lasci tutti indietro

Ti dici: “Va bene, sei solo innamorato”.



[Verso 2]

Non so dove tu sia in questo momento

Mi hai visto in TV?

Cercherò di non morire di fame

Solo perché sei arrabbiato con me

E sarò in fase di negazione almeno per un po’

E i progetti che abbiamo fatto?

Internet si è scatenato a guardare le star del cinema sotto processo

Mentre ribaltano la legge Roe v. Wade

[Ritornello]

Ora tutti i miei amici sono scomparsi di nuovo

Perché questo è quello che succede quando ti innamori

Non hai tempo, li lasci tutti indietro

E ti dici: “Va bene, sei solo innamorato”.

[Ponte]

E non vado d’accordo con nessuno

[Outro]

Forse sono io il problema

Forse sono io il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Forse io, forse io, forse io sono il problema

Baby, io, baby, io, baby, sono il problema

Bambino, io, bambino, io, bambino, io sono il problema

Bambino, io, bambino, io, bambino, sono il problema

Bambino, io, bambino, io, bambino, sono il problema

Bambino, io, bambino, io, bambino, io sono il problema.

–

Cosa pensate di questa canzone? Diteci le vostre opinioni nei commenti!