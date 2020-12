Uno degli sviluppi più inaspettati e interessanti del 2019 è stato il ritorno dei Black Eyed Peas.

L’iconica band hip-hop/dance ha ottenuto molto successo con “Ritmo (Bad Boys for Life)” e poi ha migliorato il tutto nel 2020 con “Mamacita“, il singolo killer che vanta il campione sonoro di La Isla Bonita di Madonna. Dopo è stata la volta di “TRANSLATION“, una realizzazione discografica con diverse collaborazioni interessanti, tra cui quella con Shakira dal titolo “Girl Like Me.”

La canzone Girl Like Me è diventata immediatamente un singolo ufficiale e ieri (4 dicembre 2020), i Black Eyed Peas hanno deciso di promuoverla al meglio pubblicando un bel video musicale, che ha già raggiunto quota 5 milioni di visualizzazioni in nemmeno un giorno.

“Voglio una ragazza che brilli come i glitter, piccolo, sai che non ho bisogno di mentire”, canta Shakira in un verso. “Davvero, sono reale.” La superstar colombiana dimostra il suo carisma e il suo sex appeal nel video musicale. Nella sua tenuta sportiva ci ha ricordato le ragazze che facevano jogging negli anni ’80, Mentre, quando padroneggia il suo skateboard, sembra una teenager futurista. In ogni situazione è comunque dannatamente sexy. Il video musicale di “Girl Like Me” è stato girato nel settembre 2020 ed è stato rilasciato il 4 dicembre 2020, circa 3 mesi dopo.

Shakira con lo skateboard nel video di Girl Like Me.

“Così mi dicono che stai cercando una ragazza come me,” dice nel ritornello super orecchiabile.

I Black Eyed Peas e Shakira avevano registrato la demo nel 2008 per l’album The END (2009). La canzone non è era stata poi inclusa nell’album perché non si adattava in modo coerente con le altre canzoni. will.i.am ha allora deciso di registrare una versione della canzone di lui e Shakira che avrebbe dovuto essere pubblicata nel suo album #willpower (2013) ma fu scartata. Finalmente, la canzone è stata rifatta nel 2020 per l’ottavo album in studio dei Black Eyed Peas Translation e questa volta è stata ufficialmente rilasciata. will.i.am sembra aver fatto bene a credere in questo brano visti i consensi che sta ricevendo.

La traduzione del testo di Girl Like Me

Ehi sì

Ey, ey

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

La-La-Latina (Eh si)

Voglio una ragazza come Shakira, si

Elegante señorita (Wuh)

Ragazza, ti voglio e ho bisogno di te

Tutta la mia vita, sì, piccola, facciamo squadra

Voglio una ragazza che brilli come i glitter

Una ragazza che non ha bisogno di filtri

Una ragazza che è una figa naturale

Voglio una ragazza hot

Caliente, fuori dal normale

Io voglio, guarda, io voglio

Una ragazza che non mi dica mai bugie

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Latina, latina

La-La-Latina, la-la-latina

Tesoro, lascialo cadere su di me

Sono pura elettricità, quindi elettrizzami

I tuoi fianchi non mentono, mi scuotono

Piccola, vieni a prendermi, mi hai preso

Sai che mi piace quello che vedo

Una ragazza che ha usato la sua testa (la sua testa)

Voglio una ragazza che sia una diva

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Quando vengo brilla come glitter

Piccola, sai che non ho bisogno di mentire

Davvero, sono reale

Sai che sono reale

Così le mie labbra brillano

Mi piace il mio collo così

Baby, se lo fai a modo mio

Solo per l’inferno, ti lascerò amarmi

Latina, latina

Sha-Sha-Shakira, Sha-Sha-Shakira

Mi piacciono le latine

Una volta assomigli a Selena

Scuoti il ​​tuo culo come Anitta

Mi piacciono le dominicane

A East L.A. mi piacciono le ragazze

E vogliono un pezzo della grande mela, eh

Quindi mi dicono che stai cercando una ragazza come me

Ah-ah-ah, stai cercando

Una ragazza come me

Una ragazza come me

Il testo in lingua originale di Girl Like Me

[Intro: will.i.am]

Ayy, yeah

Ayy, ayy

[Ritornello: Shakira & will.i.am]

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

[Verso 1: will.i.am & Shakira, Ambos]

La-La-Latinas (Eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (Ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (Wuh)

Elegante señorita (Wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let’s team up

I want a girl that shine like glitter (Ping)

A girl that don’t need no filter

The real for real

A girl that’s a natural killa (Prr)

I wanna girl that’s a heater (Hot)

Caliente, off the meter (Hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras



[Ritornello: Shakira & will.i.am]

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

[Post-Ritornello: Shakira]

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

[Ponte: will.i.am]

Latinas, latinas

La-La-Latinas, la-la-latinas

[Verso 2: Taboo, Taboo & Shakira]

Sacúdelo como Shaki

Baby, drop it low on top me

Electric field, so shock me

Your hips don’t lie, they rock me

Baby, come get me, you got me

Oye, mami, ven aquí

You know I’m liking what I see

Muévelo, muévelo, muévelo así

Yo quiero una mujer

Una princesa no tiene pa’ ver

Esa chick with no boundaries like that fue what ev’

Buena en la cama, she good in the bed

A girl that be using her head (Her head)

To use the cabeza, the best

I want a girl who’s a diva

No quiero otra, sí, eso es



[Ritornello: Shakira]

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

So they tell me that you lookin’ for a girl like me

Ah-ah-ah, you’re lookin’ for

A girl like me

[Verso 3: Shakira]

When I come it shines like glitter

Baby, you know I need no filter

For real, I’m real

You know I’m real

Like that my lips are so glossy

Like how my neck is so bossy

Baby, if you do it my way

Just for the hell of it, I’ll let you love me

[Ponte: will.i.am]

Latinas, latinas

Sha-Sha-Shakira, Sha-Sha-Shakira

[Verso 4: apl.de.pl]

I like latinas

Ones who look like Selena

Shake your bunda like Anitta

Morena estás más fina

I like dominicanas

Boricuas and colombianas

In East L.A. I like the chicanas

And they want a piece of the big manzana, eh