Shakira torna oggi, venerdì 22 marzo con il nuovo album e la nuova canzone “Punteria” insieme a Cardi B.

Al Sunday Times, ha raccontato che il nuovo album “Las Mujeres Ya No Lloran” è un mix di pop, rap, reggaeton e altri generi, e che per Shakira rappresenta il modo in cui ha trasformato il dolore in creatività, passando “dalla frustrazione in produttività, della rabbia in passione, della vulnerabilità in resilienza”.

La cantante ha infatti raccontato che per stare con Piquè ha messo in secondo piano anche se stessa e le sue ambizioni: “ho messo in pausa la mia carriera, per stare accanto a Gerard, per permettergli di giocare a calcio. Ho fatto molti sacrifici per amore”.

Il significato di “Punteria” di Shakira

Il nuovo singolo la vede parlare parlare ancora della sofferenza causatale dalla fine della relazione con Piquè, reo di averla tradita. In una recente intervista, Shakira ha rivelato la sua sofferenza e ha parlato di quanto sia stata male dopo la fine dell’amore con il calciatore: “Tanti pezzi della mia vita si sono sgretolati davanti agli occhi, e ho dovuto ricostruirmi, raccogliere le ossa e rimetterle insieme”.

Il brano sottolinea l’intesa fisica tra la protagonista del brano e un uomo che sa dove puntare e come conquistare la donna, sia a livello mentale che sul piano fisico. Ha “una buona mira”, come sottolinea anche la stessa canzone, col titolo.

La traduzione di “Punteria” di Shakira

Hai una buona mira

Sai dove colpire per rendermi sconfitta, sconfitta

Hai stile nel attirare la mia attenzione

Mi lanci frecce, vanno dritte al cuore

Oh, e per quante volte provi

Oh, è impossibile schivarti

Hai una buona mira

Sai dove colpire per rendermi vulnerabile

Mi attacchi dove fa più male, non mi conviene

Ma, nel tuo letto o nel mio, tutto questo per me svanisce, ah

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

La Cardi

Tu, mi fai stressare, pensando al sess0

Bambino, tienimi compagnia

Dai fuoco al mio fuoco, stringimi il sedere anche se tu non sei per me (Yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

Ho la notte, notte, faccio addormentare un uomo

Sì, sono una cosuccia carina dalla testa ai piedi

Sono del Bronx (Bronx), ma ho una pesca della Georgia

Ho un’empanada, mamma, che ama mangiare (Muah)

Lupa come Shaki, tu sei la mia tigre

Mordimi forte, di questo cul0 non ti scorderai mai

Hai una buona mira

Sai dove colpire per rendermi sconfitta

Mi attacchi dove fa più male, non mi convieni

Ma nel tuo letto o nel mio tutto questo per me svanisce, ah

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Dove mette l’occhio mette la pallottola

Colpisce al bersaglio e cado come se niente fosse

Ma se mi rubi due baci

Al terzo non ci penso nemmeno (Haha)

Passo tutta la notte indecisa

E mi sveglio con la tua camicia

Non so più se voglio smettere

E le tue mani mi sciolgono, le tue labbra mi drogano

I tuoi bicipiti mi mettono a cento

Non ti cerco mai, arrivi sempre sicuro

Fino al mio punto G, haha

Hai una buona mira

Sai come farmi durare, questi stupidi rimangono senza batteria

Mi tiri frecce e non mi conviene

Ma mi piace se l’hai dentro

Mi metto in calore per te, so che non uscirai mai dalla tua mente Cardi B, wuh!

Hai una buona mira

Sai dove colpire per rendermi sconfitta

Mi attacchi dove fa più male, non mi convieni

Ma nel tuo letto o nel mio tutto questo per me svanisce, ah

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

