La scorsa estate è andato in scena il live action di Barbie. Dopo i dubbi iniziali, il film si è rivelato un successo a livello mondiale arrivando a raggiungere risultati ben oltre a quelli che ci si aspettava. È sufficiente pensare che ha sbancato al botteghino raggiungendo la cifra di 1 miliardo e 442 milioni di dollari.

D’altronde il live action di Barbie poteva contare su una regista eccezionale come Greta Gerwig, ma anche su un cast famoso a livello mondiale con Margot Robbie e Ryan Gosling. E poi, inutile negarlo, la bambola bionda è sempre stata iconica ed ha tenuto compagnia a tutti noi. Ed ora siamo pronti per un possibile sequel con la regista sempre più convinta ad andare avanti con il progetto, ma nei programmi pare esserci anche un possibile spin off sul personaggio di Ken che ha, fin da subito, attirato l’attenzione.

Nonostante il successo, però, non sono mancate le critiche nei confronti del live action di Barbie come sappiamo ed ancora oggi, a distanza di mesi dal suo debutto nelle sale cinematografiche, fa parlare. L’ultimo personaggio famoso a scagliarsi contro il live action è stata, infatti, Shakira. La cantante della Colombia, ultimamente sulla cresta dell’onda dopo il tradimento del marito (il calciatore Piqué) e la conseguente fine della loro storia d’amore, durante un’intervista con Allure ha utilizzato parole forti:

Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni di Ken e Barbie nel live action

“I miei figli l’hanno odiato perché l’hanno percepito come un’evirazione. Ed io sono d’accordo fino ad un certo punto”.

Secondo Shakira, il live action di Barbie prova a sovvertire alcuni degli aspetti di genere. La cantante afferma che:

“Credo nel dare alle donne tutti gli strumenti e la fiducia di poter fare tutto senza perdere la nostra essenza, senza perdere la nostra femminilità. Penso che gli uomini abbiano uno scopo nella società e che le donne ne abbiano un altro. Ci completiamo a vicenda e questa complementarietà non deve perdersi”.

Shakira è convinta che le donne siano in grado di fare tutto, ma è anche giusto che, in caso di necessità, possano chiedere aiuto agli uomini senza farsene una colpa:

“Sto crescendo due uomini. Voglio che anche loro si sentano potenti, ma sempre rispettando le donne”.

E tu cosa ne pensi delle parole di Shakira? A te è piaciuto il messaggio che vuole dare il live action di Barbie? Ti aspettiamo nei commenti!