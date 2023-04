Blanco è un cantante di Brescia classe 2003. Nonostante la sua giovane età, è uno dei nomi più amati e seguiti nel panorama della musica italiana. Nell’ultimo periodo ha fatto parlare molto di sé soprattutto dopo il gesto che ha compiuto sul palco dell’Ariston durante l’esibizione del singolo L’isola delle rose.

Un talento innegabile che lo ha portato ad essere voce di brani come Mi fai impazzire, Notti in bianco, Blu Celeste, Ladro di Fiori, Afrodite fino alla più famosa Brividi che gli ha permesso, in coppia con Mahmood, di vincere il Festival di Sanremo nel 2022. Proprio grazie all’esibizione sul palco dell’Ariston, è stato notato da Mina ed i due hanno deciso di pubblicare un singolo insieme dal titolo Un Briciolo di Allegria. Inutile dirlo, è stato un successo: l’ennesimo con Blanco che si è dimostrato all’altezza della situazione nonostante la giovane età. Il singolo ha anticipato l’uscita di Innamorato, il terzo album in studio del cantante, che è stato annunciato al pubblico in modo inedito, ovvero con Blanco che ha cantato delle serenate in giro per l’Italia proprio come fanno le persone innamorate.

Un album dedicato a Martina Valdes, la sua fidanzata. Tuttavia, ad attirare l’attenzione è stato il fatto che nella tracklist dell’album ci fosse un brano intitolato Giulia, ovvero il nome della sua ex fidanzata. Inutile dirlo, si sono susseguiti rumors su rumors fino a quando Martina ha deciso, tramite un video pubblicato su Tiktok, di mettere a tacere le malelingue ed ha fatto chiarezza dichiarando che la coppia è innamorata come non mai e che Blanco non è stato vittima di nessun rimpianto nei confronti del passato. La Valdes si è detta consapevole che un artista può scrivere delle proprie esperienze di vita del passato e si è detta orgogliosa del suo compagno, un atteggiamento maturo che è piaciuto alle fan. Tuttavia l’album Innamorato ha fatto parlare fin dall’inizio, ma ora iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni. Innamorato di Blanco, infatti, è il terzo nuovo album più ascoltato al mondo su Spotify.

Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo

Come ogni settimana, Spotify annuncia le classifiche che riguardano le nuove uscite discografiche in tutto il mondo ed è impossibile non rendersi conto di quanto sia andato bene Blanco. L’artista italiano, infatti, è preceduto solo da I’ve IVE delle IVE (famoso gruppo femminile caposaldo del mondo K-pop) e da 72 seasons dei Metallica. In questa classifica non sono considerati gli Stati Uniti poiché loro hanno un’altra classifica dove gli artisti italiani non riescono ad entrare. Certo, il singolo con Mina è stato un ottimo traino, ma è tutto l’album Innamorato ad essere interessante poiché ci mostra un Blanco più maturo. Inoltre, è sufficiente pensare che si tratta dello stesso posizionamento ottenuto dal disco di esordio di Blanco, ovvero Blu Celeste, due anni fa. Un ottimo auspicio per il giovane Blanco che continua a raccogliere successi.

