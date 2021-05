In Bridgerton 2 arriva un nuovo protagonista. Non pensate, però, che sia qualcuno chiamato a vestire i panni di un qualsiasi personaggio, no! Il colosso Netflix ha annunciato quest’oggi l’ingresso nel cast dell’attore Rupert Evans, svelando allo stesso tempo quello che sarà il ruolo a lui assegnato.

Rupert Evans vestirà dunque i panni di Edmund Bridgerton, ovvero il marito di Lady Violet Dowager Bridgerton (interpretata dall’attrice Ruth Gemmell), la Viscontessa madre degli otto ragazzi Bridgerton, sempre tesa a sistemare al meglio le vite dei suoi ragazzi. Nella prima stagione dello show si accenna appena al padre dei rampolli, ma adesso è arrivato il momento di saperne qualcosa di più.

Gli otto ragazzi Bridgerton, dunque, hanno avuto un padre presente e molto amato da tutti. Il nuovo personaggio è stato descritto dai vertici della rete con molta attenzione e con dovizia di particolari. Le prime parole spese per lui, infatti, sono state molto lusinghiere, visto che Edmund Bridgerton viene descritto come un:

“amorevole e devoto marito, il cui legame perfetto con Violet Bridgerton ha dato loro ben otto bimbi perfetti. È anche un padre infinitamente paziente e gentile, che lo rende particolarmente orgoglioso quando si tratta di guidare il suo figlio maggiore Anthony nella vita”.

L’arrivo di Rupert Evans in Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton, di cui oramai si parla da mesi dispensando mano a mano notizie sempre più interessati sulle novità previste, si prepara ad esordire con un enorme numero di nuovi personaggi che andranno a rendere sempre più nutrito un cast già ben fornito.

Le riprese dell’attesissima seconda stagione di Bridgerton sono cominciate già da alcune settimane a Londra, però solo nelle ultime ore è stato annunciato il nuovo ingresso nella serie prodotta da Shonda Rhimes. L’attore britannico Rupert Evans, noto per aver interpretato il ruolo di Frank Frink nella serie tv The Man in the High Castle, è entrato nel cast della seconda stagione di Bridgerton per vestire i panni di Edmund Bridgerton.

Questo ultimo acquisto da parte della produzione era rimasto sino ad oggi ben celato. Non si era parlato prima di adesso della sua presenza, né del suo personaggio. Evidentemente è stato deciso di farlo entrare a far parte del racconto anche se in realtà lui è morto!

Chi è Edmund Bridgerton?

Parliamo del capostipite della famiglia Bridgerton. Descritto come un marito amorevole e devoto, Edmund è un padre infinitamente paziente e gentile, che è particolarmente orgoglioso di suo figlio Anthony. Non è un caso, infatti, che proprio Anthony – interpretato da Jonathan Bailey (Il mistero di Donald C., Groove High, Le avventure di Hooten & the Lady) – sarà il protagonista della seconda stagione della serie targata Netflix.

La morte di Edmund, avvenuta all’età di 38 anni a causa di una puntura di un’ape che gli ha causato una reazione allergica, ha avuto un grande impatto su Anthony, iI Visconte Bridgerton, il suo figlio maggiore, che già dall’età di 18 anni si è dovuto occupare della sua famiglia.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Rupert Evans non è la sola new entry della seconda stagione: Simone Ashley sarà Kate Sharma, Charithra Chandran sarà Edwina Sharma, Rupert Young interpreterà Jack, Shelley Conn sarà Mary Sharma mentre Calam Lynch vestirà i panni di Theo Sharpe. La seconda stagione di Bridgerton è prevista per fine 2021 o inizio 2022.