Bridgerton è una serie tv statunitense prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020.

All’attivo ha, per il momento, tre stagioni con la terza che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming lo scorso maggio con 4 episodi. Solo 4 episodi perché gli ultimi 4 saranno rilasciati a breve, precisamente il prossimo 13 giugno. Si tratta di una scelta utilizzata sempre più spesso per le serie tv di successo con Netflix che ha deciso di non dare troppo carico ai telespettatori e permettere loro di godere dei singoli episodi mantenendo, però, alta la curiosità e l’attesa di vedere i nuovi in arrivo. In pochi avrebbero scommesso sulla riuscita di Bridgerton perché, ogni stagione, cambiano i personaggi principali e si pensava che, dopo l’addio del Duca di Hastings (protagonista della prima stagione), non ci sarebbe più stato l’interesse da parte dei telespettatori.

Così non è stato e la seconda stagione ha visto la storia d’amore tra Anthony Bridgerton e la sua Kate che ha conquistato tutti tanto che è riuscita a conquistare il primo posto tra le serie tv più viste in lingua inglese su Netflix. Ed anche il terzo capitolo che vede protagonisti Colin e Penelope è stato un grandissimo successo. Sappiamo che Bridgerton è stata già rinnovata per una quarta stagione, ma al momento c’è grande attesa per gli episodi finali del terzo capitolo. Per rendere meno pesante questa attesa, è stato reso pubblico il trailer della seconda parte di Bridgerton 3, ovvero quelli che concluderanno la storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Non mancheranno i colpi di scena.

Penelope e Colin in Bridgerton

L’analisi del trailer della seconda parte di Bridgerton

Nel trailer vediamo Colin e Penelope che si recano dalla famiglia Bridgerton per dare loro una bella notizia. Nei primi episodi, infatti, abbiamo assistito alla fatidica domanda di matrimonio da parte di Colin per la donna amata. Non abbiamo visto la risposta, ma questo ci fa pensare che si tratti di una risposta positiva e che quindi ci sarà un matrimonio in arrivo. Tuttavia, ad attirare l’attenzione è l’espressione di Eloise (l’attrice Claudia Jesse). Infatti, è proprio Eloise Bridgerton che è pronta a mettersi in mezzo ed andare contro la felicità di Penelope minacciando di rivelare al fratello il grande segreto dell’amica.

Ma di quale segreto stiamo parlando? È presto detto: Penelope è Lady Whistledown. Eloise, infatti, afferma che Colin, prima o poi, verrà a saperlo, ma Penelope la prega di non rivelare nulla anche perché questo dettaglio potrebbe mettere a rischio le sue nozze. Lei è molto innamorata e non vuole perdere l’amore della sua vita con cui è davvero felice. Non solo Eloise, ma anche i fratelli di Colin si mostrano un po’ perplessi per la fretta con cui Colin ha fatto la proposta di matrimonio a Penelope. L’identità reale di Lady Whistledown incombe su di loro con Colin che inizia a nutrire dei dubbi e chiede alla fidanzata come mai è in ansia, se si sente bene, ma soprattutto le chiede come mai ha le mani sporche di inchiostro. Penelope riesce a mentire dicendo che sta scrivendo delle lettere.

Eloise non ha dubbi e sa che fino a quando Colin non conoscerà la verità non potrà mai amare completamente Penelope. Al settimo cielo, invece, la mamma di Penelope che dà un insegnamento alla figlia, ovvero che le donne non hanno dei sogni, ma hanno dei mariti. Inutile dirlo, c’è grande attesa intorno a questa seconda parte di Bridgerton 3 anche perché è stata definita dai produttori la stagione più piccante di sempre, ma nel trailer non viene mostrata nessuna scena del genere.

E tu sei un fan di Bridgerton? Cosa ti aspetti dalla seconda parte della terza stagione in arrivo su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!