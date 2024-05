Bridgerton è una serie tv statunitense prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020.

All’attivo ha, per il momento, due stagioni con la terza che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming proprio oggi con i suoi primi quattro episodi. Episodi che non saranno gli unici della terza stagione in quanto Bridgerton sarà composta anche da altri quattro episodi che arriveranno, però, tra meno di un mese, precisamente il 13 giugno. Una scelta utilizzata sempre più spesso per le serie tv di successo che hanno deciso di non dare troppo carico ai telespettatori e permettere loro di godere dei singoli episodi mantenendo, però, alta la curiosità e l’attesa di vedere i nuovi in arrivo.

In pochi avrebbero scommesso sulla riuscita di Bridgerton perché, ogni stagione, cambiano i personaggi principali e si pensava che, dopo l’addio del Duca di Hastings (protagonista della prima stagione), non ci sarebbe più stato l’interesse da parte dei telespettatori. Così non è stato e la seconda stagione ha visto la storia d’amore tra Anthony Bridgerton e la sua Kate che ha conquistato tutti tanto che è riuscita a conquistare il primo posto tra le serie tv più viste in lingua inglese su Netflix. In questo terzo capitolo, invece, i protagonisti saranno Colin e Penelope e non ci sarà più spazio per Daphne.

Penelope, la protagonista della terza stagione di Bridgerton



I tempi sono stati un po’ rallentati sia a causa della pandemia, ma anche per lo sciopero che ha bloccato il mondo del cinema e soprattutto per altri lavori che vedono impegnati i protagonisti, è del tutto normale, ma ora che la terza stagione di Bridgerton ha fatto il suo debutto con quattro episodi che hanno già conquistato tutti, si aspettano con ansia i quattro episodi successivi e soprattutto ci si chiede se ci sarà o meno anche una quarta stagione. Sappiamo, infatti, che Netflix è al lavoro per continuare ad essere il numero uno nel mondo dello streaming cercando di battere la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video e Disney Plus. Per questo motivo, il colosso dello streaming ha deciso di dare maggiore ascolto al suo pubblico e se un titolo piace lo porta avanti ed è proprio il caso di Bridgerton.

Non tutti sanno che Bridgerton è già stata rinnovata per una quarta stagione già da un po’ di tempo. Nel 2021, infatti, Bela Bajaria, Head of Global Tv di Netflix aveva affermato:

“Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire. Ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale ed ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show”.

D’altronde, la serie tv si basa sui romanzi di Julia Quinn che sono ben otto libri quindi sentiremo parlare di Bridgerton ancora a lungo.

E tu sei un fan di Bridgerton? Hai già avuto modo di vedere i quattro nuovi episodi della terza stagione su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!