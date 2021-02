Bridgerton si è confermata una serie di successo ed amata dal pubblico tanto che è stata la serie tv più vista su Netflix ottenendo un importante record. Ora è in arrivo la seconda stagione con protagonista Anthony Bridgerton. Tuttavia, la serie televisiva ha permesso al suo cast di farsi conoscere ed ha portato fortuna ad uno dei suoi protagonisti.

Stiamo parlando di Simon, il duca di Hastings, che è stato il protagonista della prima stagione insieme a Daphne Bridgerton. Sappiamo che nel secondo capitolo avrà un ruolo secondario, ma sarà comunque presente. Nel frattempo, Regé-Jean Page, attore inglese classe 1990, va avanti con la sua carriera e ricoprirà un importante ruolo in Dungeons&Dragons, film della Paramount, al fianco di Chris Pine, di Michelle Rodriguez e di Justice Smith. Il film di Jonathan Goldstein e di John Francis è ispirato al gioco di ruolo del 1973 e rappresenta un mondo che unisce gli esseri umani con orchi, elfi ed altre creature misteriose. Regé-Jean Page ha già preso parte ad altri film come Macchine Mortali nel 2018 e Sylvie’s Love nel 2020, ma questa volta avrà il ruolo da co-protagonista.

Il duca di Hastings in Bridgerton

Ma le novità non finiscono qui, l’attore, infatti, sabato 20 febbraio presenterà la puntata del Saturday Night Live, popolare show americano e, grazie al suo ruolo in Bridgerton, è stato nominato agli Screen Actors Guild Awards. Si era parlato di Regé-Jean Page come possibile prossimo James Bond, ma la notizia non è stata confermata.

Siete rimaste vittime anche voi del fascino del Duca di Hastings? Lo seguirete in questa nuova avventura? Fatecelo sapere nei commenti!