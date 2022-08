Britney Spears è una cantante del Mississippi classe 1981. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate a livello mondiale che ha caratterizzato l’adolescenza di molti di noi con la sua immagine sbarazzina ed il suo talento. Voce di brani di successo come Toxic, Oops!… I Did It Again, Gimme More, Piece of Me, Sometimes, Baby One More Time fino a Pretty Girls per citarne alcuni, purtroppo non ha avuto una vita facile.

Non sempre, infatti, il talento ed il successo sono sufficienti per condurre una vita dove tutto fila per il verso giusto. E Britney Spears lo sa bene visto che per anni è stata sotto la tutela del padre Jamie, in seguito ad alcuni problemi psichici avuto dopo aver aggredito un paparazzo. Verrebbe spontaneo pensare che se si viene affidati alla figura paterna tutto deve andare per il meglio, ma non è questo il caso: oltre 13 anni difficili per la Spears che ha accusato suo padre di abuso di conservazione affermando di essere stata costretta ad esibirsi, ad assumere farmaci ed a non avere figli. Per fortuna questa odissea è giunta al termine ed ora Britney ha ripreso in mano la sua vita ed è felice al fianco del neo marito Sam Asghari che non l’ha mai lasciata da sola. Ed ora è pronta anche per tornare protagonista del mondo musicale. E non sarà da sola, ma tornerà con una collaborazione importante, con Elton John, confermando così i rumors che giravano ormai da mesi.

I cantanti Britney Spears ed Elton John insieme

I due incideranno una canzone dal titolo Hold Me Closer: parole non nuove per i fan di Elton John poiché compaiono nel suo brano Tiny Dancer, uscito nel 1971. Ed ora ne registrerà una nuova versione con la Spears modificandone però il titolo senza sapere, però, se sarà una cover a tutti gli effetti o meno. La conferma arriva direttamente dal cantautore britannico che ha postato sui suoi profili social le parole Hold Me Closer accompagnate da una rosa (da un po’ di tempo la firma di Britney Spears) e da un razzo (il simbolo di Elton John). Al momento non ci è dato sapere quando il brano uscirà anche se, sicuramente, non sarà necessario aspettare troppo tempo. I ben informati, infatti, parlano del 12 o del 19 agosto come data di uscita. La domanda che, ora, i fan della Spears si fanno è quella di sapere se si tratta di un caso isolato o se la collaborazione artistica è destinata a durare? Staremo a vedere, d’altronde Elton John è sempre ben disposto a fare duetti con giovani artisti amati nel mondo come con Dua Lipa e Ed Sheeran ed ora non vede l’ora di duettare con Britney Spears. Una cosa è certa, si tratta del ritorno della cantante americana nel mondo musicale e non vede l’ora di stupire i suoi ammiratori e tornare ad ammaliarli con la sua voce.

E tu cosa ne pensi di questo duetto? Secondo te Hold Me Closer sarà una cover di Tiny Dancer o sarà un brano del tutto nuovo? Ti aspettiamo nei commenti!