Nell’ultimo periodo Elton John è tornato sulla cresta dell’onda. Il cantante di Pinner classe 1947 è, senza dubbio, una delle voci più amate da sempre. Tuttavia, ha deciso di avvicinarsi anche alle generazioni più giovani che ovviamente lo conoscevano già di nome, ma magari non conoscevano la sua musica. Così ha deciso di farlo attraverso particolari duetti come quello con Dua Lipa sulle note di Cold Heart e con Lady Gaga nel remix di Sine From Above. Tuttavia le novità non finiscono qui.

Se c’è un nome della musica inglese a cui Elton John è molto legato è quello di Ed Sheeran. Il cantante di Halifax classe 1991 è un grande amico di Elton John. È sufficiente pensare al regalo che gli ha fatto lo scorso agosto in occasione del suo 74esimo compleanno mettendo in imbarazzo il cantautore. Ovviamente i fan di entrambi hanno chiesto, più volte, ai due di fare un duetto ed ora è finalmente arrivato il momento. A darne la notizia è lo stesso Sheeran che, durante un’intervista con NPO Radio 2 (emittente olandese) ha rivelato che:

Il cantante Ed Sheeran

“Elton John mi ha telefonato il 25 dicembre per augurarmi Buon Natale. Mi chiama quasi ogni giorno a dir la verità. Ha detto che Step Into Christmas era al sesto posto in classifica e che voleva fare un’altra canzone di Natale e mi ha chiesto se poteva interessarmi farla con lui”.

Proprio lo scorso anno, infatti, il brano di Natale di Elton John del 1973 è entrato nella top 10 del Regno Unito. Meglio tardi che mai come si suol dire, ma questa notizia ha reso felice il cantautore che ora è pronto a tornare. Inizialmente Ed Sheeran era titubante poiché si tratta di un progetto ambizioso, ma poi ha capito che si trattava di un’occasione unica e che sarebbe stato anche divertente duettare con il suo amico. Per il momento non è stato ancora reso noto il titolo e neanche la data di uscita, però ovviamente uscirà nel periodo di Natale con i fan che non vedono l’ora di sentire il brano. Nel frattempo Ed Sheeran è pronto a tornare sulla scena musicale il 26 ottobre con Equals, il suo nuovo album che è stato anticipato dai singoli Bad Habits e Shivers, mentre Elton John rimane a riposo a seguito di una caduta che lo ha visto costretto a rinviare il suo tour nel 2023.

