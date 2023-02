Bruce Springsteen ha eseguito “If I Was The Priest” per la prima volta dal 1972, dopo 51 anni.

Il musicista, che attualmente si trova in viaggio per il primo tour in sei anni con la sua E Street Band, ha suonato la canzone nella serata di Martedì 14 Febbraio al Toyota Center di Houston, in Texas.

“Ho scritto questa canzone che avevo 22 anni, 15 anni fa”, ha scherzato il musicista prima di cantare la canzone e ha continuato, “Ancora non ho la più pallida idea di cosa c***o si tratti.”

L’ ultima esibizione dal vivo conosciuta della canzone fu il 2 Maggio del 1972, al nightclub Gaslight Au Go Go di New York. Durante l’esibizione al Toyota Center di Martedì scorso alcuni fan hanno notato che la canzone non era nella scaletta stampata. e che quindi non era prevista nella performance.

“If I Was The Priest” è esistita per decenni come demo bootleg prima che fosse ufficialmente ri-registrata con la E Street Band e pubblicata nel 2020 all’interno del 20° album “Letter To You” che analizzato da NME ha affermato che l’album a cinque stelle è una “potente sintesi di passato e presente” .

“Eppure forse la celebrazione più interessante della vita e dell’eredità di Springsteen non arriva attraverso le sue moderne riflessioni sulla morte e il morire, ma nell’inclusione di un trio di canzoni del suo passato.”

Sentire un uomo sulla settantina cantare canzoni che ha scritto quando aveva vent’anni è un’esperienza interessante, non da ultimo per lo stesso Springsteen, che ha recentemente dichiarato al New York Times:

“È divertente tornare indietro e vedere quanto era selvaggia la mia scrittura dei testi e quanto era disinibita in un certo momento, ed essere in grado di prenderla e portarla nel presente con la band, e cantarla con la mia voce in questo momento. È stato un po’ un viaggio di gioia”.

Bruce Springsteen “If I Was The Priest”: membri della E Street Band con il Covid

Springsteen, nel frattempo è stato costretto a suonare in uno spettacolo ridotto questo fine settimana dopo che i membri della E Street Band sono risultati positivi al COVID-19 .

Allo show di Houston di questa settimana, infatti Steve Van Zandt e Soozie Tyrell sono tornati, ma Nils Lofgren aveva contratto il virus ed era assente dallo show. Secondo “Rolling Stone”, era la prima volta che la band suonava un concerto formale senza Lofgren dal 1981.

