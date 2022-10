The Boss, due semplici parole che ci riportano alla mente un grandissimo cantautore. Stiamo parlando di Bruce Springsteen nato nel New Jersey classe 1949 ed è uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi della musica rock. Una carriera degna di nota che lo ha portato ad essere la voce di brani conosciuti a livello internazionale come Dancing in the Dark, Tougher Than The Rest, I’m On Fire, Streets of Philadelphia, The River, Born to Run fino a Racing in the Street.

Ed oggi Bruce Springsteen torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Do I Love You (Indeed I Do) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo singolo è il primo estratto del tanto atteso album Only the strong survive che uscirà l’11 novembre e che conterrà 15 brani soul e che saranno interpretati da Bruce Springsteen alla sua maniera:

Il cantautore Bruce Springsteen

“Volevo fare un album in cui cantare e basta. E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle”.

Il brano Do I Love You (Indeed I Do) nel 1965 è stato interpretato e scritto da Frank Wilson ed ora riprende vita grazie a Bruce Spingsteen.

E tu sei un fan di Bruce Springsteen? Hai già avuto modo di ascoltare il signolo Do I Love You (Indeed I Do)? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione!

La traduzione di Do I Love You (Indeed I Do)

Andiamo, forza

Eccomi in ginocchio

Depongo il mio cuore ai tuoi piedi

Ti amo?

Tutto quello che devi fare è chiedere

Darò finché non rimarrà più niente

Ti amo?

Finché c’è vita in me

La tua felicità è assicurata

Ti riempirò il cuore di estasi, tesoro

Ti amo?

Dimmi adesso

Ti amo?

Ooh ooh

Ti amo?

Infatti lo faccio

Oh caro

Infatti lo faccio

La cosa che desidero di più

È solo per averti e tenerti stretto

Ti amo?

Dalla mattina fino a tarda notte

Mi riempi il cuore di pura gioia

Ti amo?

Ogni volta che mi sdraio per dormire

Prego il Signore che la tua anima custodisca

E portamelo a casa al sicuro, tesoro

Ti amo?

Andiamo tesoro

Ti amo?

Oh, ah

Ti amo?

Infatti lo faccio

Dolce tesoro

Infatti lo faccio

Andiamo, forza

Ora ogni volta che mi sdraio per dormire

Prego il Signore che la tua anima custodisca

E portamelo a casa al sicuro, tesoro

Ti amo?

Oh, dimmelo ora

Ti amo?

Oh caro

Ti amo?

Infatti lo faccio

Dolce tesoro

Infatti lo faccio

Oh piccola

Infatti lo faccio

Ciao Baby

Infatti lo faccio

infatti lo faccio