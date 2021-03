Il cast della serie tv Glee si riunirà pubblicamente per la prima volta dopo la morte di Naya Rivera – avvenuta nel luglio 2020 – per un tributo alla sua memoria e all’eredità lasciata dal personaggio che interpretò nella serie, Santana Lopez. L’omaggio all’attrice sarà presentato dalla cantante Demi Lovato.

La reunion avverrà in occasione dei Glaad Awards, l’organizzazione che promuove la corretta rappresentazione della comunità LGBTQ+ e che ogni anno assegna un premio agli artisti, alle produzioni e agli organi di informazione che si impegnano in questo senso verso la comunità.

Il raduno del cast avverrà infatti in concomitanza con il decimo anniversario del coming out del personaggio di Santana Lopez nella serie. Il personaggio interpretato da Naya Rivera ebbe infatti un impatto fortissimo sul pubblico teen che allora seguiva lo show, non solo perché dava una rappresentazione della comunità LGBTQ+, ma perchè dava voce a una giovane donna lesbica appartenente alla comunità latino americana.

Naya Rivera nell’episodio natalizio di Glee

Naya Rivera era riuscita a prendere un personaggio relativamente marginale, dargli forza, spessore, profondità, dando alla sua story-line la stoffa per diventare una delle principali della serie. Fu uno dei primi personaggi queer della tv ad aver un lieto fine e la sua storia venne raccontata e interpretata senza toni drammatici.

Tutto questo fece di Naya Rivera una delle attrici più amate in una delle serie più amate e la sua morte improvvisa sconvolse e commosse sinceramente tutti i fan, ma anche i suoi colleghi.

I membri del cast di Glee che prenderanno parte al tributo a Naya Rivera sono: Heather Morris (Brittany), Amber Riley (Mercedes), Jane Lynch (Sue), Matthew Morrison (Schuester), Jacob Artist (Jake), Chris Colfer (Kurt), Darren Criss (Blaine), Vanessa Lengies, Kevin McHale (Artie), Alex Newell (Unique), Harry Shum Jr. (Mike), Becca Tobin (Kitty) e Jenna Ushkowitz (Tina).

A presentare l’omaggio del cast ci sarà poi Demi Lovato, che nella quinta stagione fece interpretò un personaggio che con Santana ebbe una relazione. Il Glaad sarà trasmesso in esclusiva su Youtube e successivamente da Hulu.