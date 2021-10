Lo scienziato Neil deGrasse Tyson ha risposto all’affermazione di Demi Lovato secondo cui chiamare gli extraterrestri “alieni” è “dispregiativo” dicendo alla cantante che gli alieni “non hanno sentimenti”.

Lovato ha fatto questo commento prima dell’uscita del suo nuovo documentario, Unidentified, in cui Lovato mira a scoprire la verità sugli UFO. I fan avevano speculato sul fatto che la cantante avesse una canzone inedita chiamata “Aliens”, in cui Lovato canterebbe che non dovremmo chiamare gli extraterrestri “alieni” perché è un “termine dispregiativo per qualsiasi cosa”. Lovato ha aggiunto: “Non ho una canzone intitolata ‘Aliens’… ma suona bene”.

Tyson ha detto a TMZ: “Tutti gli alieni che ho incontrato non hanno sentimenti”. Ha insistito sul fatto che non sappiamo cosa “sta succedendo nella testa delle specie di un altro pianeta”.

Tyson ha aggiunto: “Quando mi riferisco agli alieni – solo per essere precisi – sto parlando degli ‘alieni dello spazio’.”

A Lovato è stato anche chiesto se avrebbe preso in considerazione l’idea di pubblicare una canzone sugli extraterrestri dato il loro interesse, ma ha risposto: “Mi sembra che Katy Perry l’abbia già fatto”, riferendosi al singolo di Katy del 2011, “ET”.

La star afferma di aver avuto un’esperienza fuori dal mondo a Joshua Tree, in California. Ricordano di aver visto una “sfera blu fluttuante a circa 50 piedi di distanza da lei”. “È stata un’esperienza bellissima e incredibile”, ha detto.