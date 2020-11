Manca davvero poco per l’uscita in libreria del volume di Cesare Cremonini dal titolo Let them talk – Ogni canzone è una storia edito da Mondadori, una raccolta di canzoni e racconti, di vita e di musica del cantante bolognese.

La data di uscita, in libreria e negli store on-line è quella del 1 dicembre 2020, tra pochissimi giorni quindi, e prima del Natale, così da poter diventare anche una bellissima idea regalo per i fan dell’artista.

Di cosa parla Let them talk – Ogni canzone è una storia di Cremonini

Il libro, come suggerisce il titolo, ha come filo conduttore i testi delle canzoni di Cremonini, vecchie e nuove, ma queste canzoni vengono usate soltanto come pretesto per poter raccontare la vita e le emozioni di Cesare Cremonini; il passato, il presente e anche il futuro.

Ogni testo, ogni canzone si dischiude magicamente, rivelandoci tutto quello che c’è dietro e dentro Cremonini: gli spunti, le ispirazioni, i libri letti, i film visti, le suggestioni e le emozioni dietro ogni parola.

Non si tratta però di un’opera puramente autoreferenziale, perché il grande lavoro che fa Cesare Cremonini in Let them talk – Ogni canzone è una storia, è quello di riuscire a parlare di un’intera generazione, di un’epoca che l’ha visto protagonista della scena musicale, ma che vede protagonisti anche noi.

Con queste parole Cesare Cremonini vuole presentare il suo libro in uscita:

Io non sono soltanto un cantante. Questa parola di cui si abusa mi rappresenta solo in parte. Sono un uomo, e se oltre a un uomo sono davvero un artista, questo fa un artista: getta su un foglio quel che percepisce come imminente, senza sapere quando e per chi accadrà Cesare Cremonini

Un vero e proprio tuffo nelle emozioni e nelle suggestioni della musica di Cremonini, un viaggio che si prospetta intenso e appagante.

