Cesare Cremonini sta per tornare con un nuovo album registrato in uno studio americano. A sciogliere i dubbi è un suo post di oggi, corredato da foto e video.

“La bella notizia è che sto registrando nuova musica nei “Robert Lang Studios” di Shoreline, vicino a Seattle ultima stazione del mio lungo viaggio musicale attraverso l’America prima di raggiungere l’Alaska”. Sono queste le parole con cui Cesare Cremonini ha raccontato all’agenzia di stampa Ansa che è al lavoro sul suo nuovo album.

”Questi studi sotterranei, scrive ancora Cremonini a proposito dei Robert Lang Studios, hanno fatto la storia di alcune delle mie band preferite, dai Soundgarden ai Nirvana (qui fecero la loro ultima storica registrazione), Foo Fighters, Alice in Chains, Dave Matthews Band e tanti altri. Questo luogo ha un’energia pazzesca e custodisce tantissime memorie. Sono molto felice di aver iniziato a scrivere una nuova pagina della mia storia qui. Ho registrato pianoforti, voci, chitarre e bassi di canzoni nate in questo periodo in totale libertà. Si dice che questo luogo sia abitato anche da alcuni fantasmi, io mi sto trovando molto bene! Vi abbraccio, tutti”

Cesare Cremonini nuovo album: la playlist di viaggio

Cremonini ha creato anche una playlist di canzoni per sintonizzare tutti i fan sulle sue frequenze americane.

Su Spotify, infatti, è possibile ascoltare tutti i brani musicali che il cantante aggiunge in tempo reale, lasciandosi ispirare dai luoghi che vede e dalle persone che incontra.

Si chiama “Cesare’s endless playlist” e la si può raggiungere liberamente entrando sulla nota piattaforma musicale oppure tramite il link dalla bio del suo profilo Instagram.

Quello di Cremonini sembra infatti, un lungo viaggio insieme ad una grande riflessione personale e artistica, che lo portano sulle tracce di musicisti intramontabili e che della musica ne hanno scritto la storia.

Il cantante bolognese riguardo al suo viaggio scrive in un suo post: “Non sono in vacanza, non riesco a chiamarla così. Sto togliendo tutto intorno a me, soprattutto me. Sto creando l’estasi dello stupore e per me lo stupore è origine e autenticità. Ci vuole coraggio anche in questo. Il coraggio di mettersi in discussione quando sei al massimo e non addomesticarsi mai. In ogni fase della mia carriera ha cercato dei volta pagina. Perché la musica è anche la mia vita e se muoio io lo fa anche lei”.

