La clip abbina l’euforica armonia della traccia dance pop con le immagini abbaglianti. Si apre con un No Rome animato che scivola in una pozzanghera che lo trasporta in un universo diverso dove lui, Charli XCX e Healy si avventurano nelle profondità marine in sottomarini, fluttuano nello spazio e altro ancora. Karlos Velásquez ha diretto il video di “Spinning”, mentre il design dei personaggi è stato realizzato da Hideyuki Tanaka e Daniel Villa.

No Rome, Charli XCX e The 1975 hanno pubblicato “Spinning” all’inizio di questo mese. Sia il 1975 che No Rome hanno firmato per l’etichetta britannica Dirty Hit, e in precedenza hanno collaborato alla traccia del 2018, “Narcissist” (No Rome è apparso anche nel video dei The 1975 per “TooTimeTooTimeTooTime”). No Rome ha pubblicato il suo ultimo album in studio, Crying in the Prettiest Places, nel 2019, mentre l’anno scorso ha pubblicato un paio di singoli, “Hurry Home”, con Beabadoobee e Jay Som, e “1:45 AM” con Bearface.

Sia Charli XCX che i The 1975 hanno pubblicato i loro album recentemente, entrambi nel mese di maggio dello scorso anno.