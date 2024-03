Dopo l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio andata in onda domenica 3 marzo sono subito arrivate le critiche sui social, in particolare su X rivolte proprio all’imprenditrice digitale e alla sua immagine di influencer.

L’intervista in tv, dopo quella scritta pubblicata qualche giorno fa dal Corriere, rientra probabilmente in una delle azioni messe a punto dall’efficiente pool di professionisti, tra i quali l’agenzia di Pr Community, ingaggiato per riscattare l’immagine della Ferragni dopo l’ormai famoso scandalo del Pandoro Balocco e non solo.

A leggere i commenti lasciati sul social X, ex Twitter il sentimento generale nei confronti dell’influencer sembra quasi del tutto negativo. Molti, moltissimi utenti le rimproverano in particolare due cose: di non aver mai davvero chiesto scusa per la vicenda del pandoro rosa e di avere una proprietà di linguaggio forse non adeguata a quella che è ritenuta, giusto o no, un genio della comunicazione.

Soprattutto, ciò che non è andato giù agli spettatori è l’uso di termini come “fraintendimento” a giustificazione di quanto accaduto con le vendite del Pandoro Balocco, come quasi a spostare la “colpa” su chi non ha capito bene. E come sempre, accanto a chi l’ha criticata con asprezza, giudicandola anche molto poco sincera e fin troppo studiata, c’è stato anche chi ha buttato tutto sul ridere con meme e battute che in poco tempo hanno invaso internet.

Chiara Ferragni critiche su X: il post di Selvaggia Lucarelli

Non solo le critiche dei tanti utenti di X e spettatori di “Che tempo che fa” in onda su NOVE ma anche critiche e sentimenti contrastanti tra gli altri personaggi noti ad internet. Una fra tutte Selvaggia Lucarelli, che dall’inizio della vicenda Pandoro, ma in realtà già da prima, non perde occasione di commentare le gesta della Ferragni. In un post la Lucarelli ha infatti commentato “Pensati libera…dalle domande”, rifacendosi al look della Ferragni versione Sanremo 2023. Aggiungendo:

“Ditemi se siamo noi a capire male o se lei dice una cosa che non corrisponde al vero. In questo caso solo il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito di Trudi). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi coglioni che fraintendiamo”?

La Lucarelli non è stata l’unica a pensarla così stando a vedere i post che sono fioccati su X e sugli altri social e agli articoli pubblicati su molti dei quotidiani di oggi,

