Chrissy Teigen e John Legend sono in attesa del terzo figlio. Lo ha annunciato la stessa modella con un post su Instagram in cui si mostra con il pancione. “Ne abbiamo un altro in arrivo, si legge sotto il post, finora tutto è bello e perfetto, mi sento una meraviglia e ottimista”.

Teigen e Legend sono sposati da nove anni e hanno già due figli, Luna e Miles, nati, come loro stessi hanno rivelato attraverso la fecondazione in vitro. Il post lascia intendere che anche il terzo sia stato concepito nello stesso modo: “Un miliardo di punture dopo”, ha sottolineato la Teigen a proposito della sua gravidanza.

Ha poi parlato del suo “percorso di fertilità” e del fatto di essere stata troppo nervosa per svelare prima di oggi la sua gravidanza. “A ogni appuntamento mi sono detta, ok, se è sano oggi lo annuncerò”, ha confessato, ma poi le paure si sono fatte troppo ingombranti e il coraggio dell’annuncio non è mai arrivato.

La notizia della nuova gravidanza arriva circa due anni dopo l’aborto spontaneo del 2020, quando la coppia pubblicò un post straziante in cui entrambi annunciavano la perdita del loro figlio Jack alla 20esima settimana di gravidanza.

Ad ottobre 2020 infatti la modella ha condiviso sui social la straziante perdita del suo bambino con le immagini scattate dal letto dell’ospedale.

Prima dell’aborto, era stata ricoverata in ospedale per un’emorragia. Nello stesso anno, Teigen ha scritto un saggio in cui spiegava che i medici le avevano diagnosticato un distacco parziale della placenta. In quell’occasione, ha esortato le persone a condividere le loro storie e a “essere gentili con coloro che stanno versando i loro cuori”.

Una scelta, quella di mostrare il lutto pubblicamente, che era stata parecchio presa di mira. L’attrice aveva risposto spiegando la sua necessità di condividere quel dolore: “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma. Quelle foto sono per le persone che ne hanno bisogno”.

Qualche mese fa Chrissy Teigen aveva pubblicato su Instagram un’immagine che la ritraeva durante un allenamento nella sua villa vista oceano. A corredo, una didascalia che spiegava come lei e il marito avessero intrapreso il percorso della fecondazione assistita per provare ad avere un altro figlio.

Spiegando di subire qualche effetto collaterale dovuto ai farmaci, si è appellata ai suoi follower chiedendo discrezione: “Non mi danno fastidio tanto le iniezioni quanto il maledetto gonfiore alla pancia che provocano. Vi prego di smettere di chiedermi se sono incinta. So che la domanda nasce da buone intenzioni ma è brutto sentirsela fare perché sono all’opposto di una gravidanza. Smettete di chiedere alle persone se sono incinte”, aveva scritto in quell’occasione.

Oggi l’annuncio della lieta notizia: “Gli ultimi anni sono stati complicati per usare un eufemismo, ma la felicità è tornata a riempire la nostra casa e i nostri cuori. Sono fiduciosa”, conclude la modella specificando “È stato davvero difficile tenerlo per me tutto questo tempo!”.

