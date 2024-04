Per gli amanti del mondo della musica e non solo è impossibile non aver mai sentito parlare del Coachella Valley Music and Arts Festival, da tutti noi conosciuto semplicemente come Coachella.

Si tratta del Festival musicale che si svolge ogni anno, ad eccezione degli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio nella Coachella Valley in California. La prima edizione è andata in scena nel 1999 per riprendere, poi, nel 2001 e diventando, anno dopo anno, sempre più un appuntamento immancabile e crescendo di popolarità. Quanti sono i personaggi famosi, e non solo, che durante il mese di aprile lasciano l’Italia alla volta della California per prendervi parte? La musica è la vera protagonista, ma non mancano anche chicche di moda e la voglia di divertirsi.

L’evento del Coachella Festival

Ed anche quest’anno ci siamo. Domani ci sarà il primo weekend ufficiale del Coachella Festival dal 12 aprile a domenica 14 per poi replicarsi il weekend successivo dal 19 al 21 aprile. Sul palco sono pronti a salire nomi di tutto rispetto come Doja Cat, Lana Del Rey, The Creator e Tyler, ma c’è grande attesa per la reunion dei No Doubt e per l’esibizione di tutti gli altri artisti. Musica dalla mattina alla sera con divertimento e momenti unici che rimarranno nella storia. Purtroppo, però, non tutti hanno la possibilità di andare e non tutti sanno che sarà possibile seguire live ogni momento del Coachella Festival. Certo, visto il fuso orario magari non tutti gli orari saranno molto comodi per l’Italia, ma per chi volesse c’è la possibilità di seguirlo gratis grazie ad un apposito canale Youtube.

Qui si trova il link per seguirlo e ci sono ben sei canali specifici dedicati a questo evento ovvero il Coachella Stage, il Sonora, il Gobi, il Sahara, l’Outdoor Theatre ed il Mojave. Ovviamente non ci saranno solo le esibizioni, ma assisteremo anche a collegamenti dietro le quinte con molte curiosità. Si tratta di un’occasione imperdibile perché, come sappiamo, non solo è necessario raggiungere gli Stati Uniti per prendere parte al Coachella Festival, ma i biglietti costano 500 dollari per i tre giorni e valgono solo per l’ingresso e, come se non bastasse, vanno sold out nel giro di pochissimi minuti. Le esibizioni sono attese con ansia perché non tutti lo sanno, ma gli artisti che si esibiranno hanno la clausola di non potersi esibire su altri palchi i tre mesi precedenti ed i tre mesi successivi il Festival. Infine, grande curiosità anche per poter ammirare il cosiddetto Coachella Style che spesso vede look eccentrici, in grado di attirare l’attenzione e che anticipano le tendenze in arrivo per la stagione estiva.

E tu hai mai partecipato al Coachella Festival? Lo seguirai live quest’anno? Ti aspettiamo nei commenti!