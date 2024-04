Per gli amanti del mondo della musica e non solo è impossibile non aver mai sentito parlare del Coachella Valley Music and Arts Festival, da tutti noi conosciuto semplicemente come Coachella.

Si tratta del Festival musicale che si svolge ogni anno, ad eccezione degli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio nella Coachella Valley in California. La prima edizione è andata in scena nel 1999 per riprendere, poi, nel 2001 e diventando, anno dopo anno, sempre più un appuntamento immancabile e crescendo di popolarità. Quanti sono i personaggi famosi, e non solo, che durante il mese di aprile lasciano l’Italia alla volta della California per prendervi parte? La musica è la vera protagonista, ma non mancano anche chicche di moda e la voglia di divertirsi.

Ed anche quest’anno è finalmente arrivato il momento di questo importante appuntamento. Il weekend appena passato, infatti, ha visto andare in scena il Coachella Festival che è pronto a replicare il prossimo weekend, precisamente dal 19 al 21 aprile. Come anticipato, la musica ed il divertimento sono i veri protagonisti, ma non solo. Lo sono anche i look e gli outfit dei protagonisti. Il cosiddetto Coachella Style che, spesso, vede look eccentrici, in grado di attirare l’attenzione e che anticipano le tendenze in arrivo per la stagione estiva. Pronti a vedere insieme i look promossi ed i look bocciati di questo primo weekend del Coachella Festival?

La regina del Coachella Festival è stata, senza dubbio, Megan Fox: l’attrice, infatti, è riuscita a stupire ed a lasciare tutti senza parole proprio perché è quello che ci si aspetta da un Festival come il Coachella. Si è presentata con i capelli azzurro pastello grazie al merito di Andrew Fitzsimons, suo hair stylist, che per lei ha scelto queste extension con sfumature azzurre, colore poi ripreso anche dalle unghie. Per quanto riguarda il make up, invece, ha scelto un trucco sofisticato e nude con un semplice effetto naturale. Medaglia di argento per Paris Hilton che è apparsa radiosa e bella come non mai con il tipico look del Coachella: outfit total white con occhiali da sole bianchi ed una coroncina di rose sui suoi capelli ondulati. Medaglia di bronzo per Nelly Furtado che è stata anche protagonista di uno spiacevole incidente poiché si è tagliata il dito sul palco del Coachella durante la sua esibizione, ma ha rassicurato tutti i fan dicendo che sta bene. Il suo look è piaciuto: un completo rosa acceso il tutto reso ancora più scintillante dalle paillettes presenti anche sul microfono. Infine, promossa anche Lili Reinhart, la giovane attrice diventata famosa con Riverdale: per lei completo coordinato di color giallo pastello trasparente, il tutto impreziosito da dettagli floreali, immancabili in questo Festival.

Paris Hilton Nelly Furtado Lili Reinhart

Passiamo ora ai look bocciati del primo weekend del Coachella Festival 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Non è piaciuta Emma Roberts o meglio lei era sempre bella come al solito, ma non è piaciuto il fatto che non abbia osato troppo, come invece ci si aspetta dal Coachella: make up dai toni del rosa (come si usa nell’ultimo periodo), capelli legati in due trecce, outfit completamente di colore nero, look da brava ragazza. A malincuore bocciata anche Taylor Swift, lei che di solito è la regine dei look, ma questa volta non ha convinto il suo look total black non proprio in stile Coachella dove i colori ed i fiori sono i veri protagonisti. Tuttavia, è piaciuto il gesto d’amore che ha fatto per il suo compagno Travis Kelce: la cantante, infatti, indossava un berretto da baseball color verde con la scritta “New Heights, the podcast”, ovvero il podcast che il giocatore ha insieme al fratello Jason. Infine, bocciata anche Kesha che sembrava essere uscita da casa senza essersi guardata allo specchio: look boho per il Coachella Festival con una maglietta con una grafica invecchiata e gioielli scintillanti, promossi solo gli stivali stile cowboy di colore bianco.

Emma Roberts Taylor Swift Kesha

E tu hai seguito il primo weekend del Coachella Festival 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!