Per gli amanti del mondo della musica e non solo è impossibile non aver mai sentito parlare del Coachella Valley Music and Arts Festival, da tutti noi conosciuto semplicemente come Coachella.

Si tratta del Festival musicale che si svolge ogni anno, ad eccezione degli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio nella Coachella Valley in California. La prima edizione è andata in scena nel 1999 per riprendere, poi, nel 2001 e diventando, anno dopo anno, sempre più un appuntamento immancabile e crescendo di popolarità. Quanti sono i personaggi famosi, e non solo, che durante il mese di aprile lasciano l’Italia alla volta della California per prendervi parte? La musica è la vera protagonista, ma non mancano anche chicche di moda e la voglia di divertirsi.

Ed anche quest’anno è finalmente arrivato il momento di questo importante appuntamento. Il weekend appena passato, infatti, ha visto concludere ufficialmente il Coachella Festival. Come anticipato, la musica ed il divertimento sono i veri protagonisti, ma non solo. Lo sono anche i look e gli outfit dei protagonisti. Il cosiddetto Coachella Style che, spesso, vede look eccentrici, in grado di attirare l’attenzione e che anticipano le tendenze in arrivo per la stagione estiva. Pronti a vedere insieme i look promossi ed i look bocciati di questo ultimo weekend del Coachella Festival?

La regina di questo ultimo weekend è stata Lana Del Rey che era attesa con ansia e non ha deluso le aspettative: un grande spettacolo, ma soprattutto un look che è piaciuto. Una gonna a vita alta scintillante e di colore azzurro pastello ed un top bikini dello stesso colore che lasciava intravedere la pelle, capelli sciolti, make up sobrio e stivali argentati alti fino al ginocchio. Medaglia d’argento per Ice Spice: si aspettava una sua esibizione insieme a Taylor Swift, sua amica da sempre, ma così non è stato. Tuttavia la giovane cantante è riuscita ad incantare il pubblico con il suo carisma ed il suo charme. Un look completamente rosa con una pelliccia che non passa certo inosservata, molto fluffy, ed una tutina di pizzo che lascia davvero poco spazio alla fantasia visto che era super attillata con dei fiocchetti che lasciavano intravedere il corpo. Gradino più basso del podio per Gwen Stefani: come avere 54 anni e non dimostrarli assolutamente. Non solo per l’energia che ha portato sul palco, ma anche per il look scelto in stile punk tipico degli anno ’90. Ed infine promossa anche Sabrina Carpenter, la giovane cantautrice della Pennsylvania classe 1989 che si è esibita venerdì 19 aprile con il suo mini abito color celeste con una giacca in pelle anch’essa celeste e bianca, occhiali da sole, stivali bianchi appena sotto il ginocchio e tacco alto.

Ice Spice Gwen Stefani Sabrina Carpenter

Passiamo ora ai look bocciati del primo weekend del Coachella Festival 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. La prima ad essere stata bocciata è Lisa delle Blackpink: la ragazza ha deciso di seguire le sue regole e di non optare per il tipico Coachella Style tra colori, fiori, trucchi stravaganti, top colorati e minigonne con volant. Lisa ha preferito tenersi alla larga da tutto questo ed ha scelto un top corto bianco, un paio di shorts aderenti ed una giacca in pelle, il look completata da stivali alti al ginocchio. Bocciata anche Anitta: l’artista brasiliana è salita sul palco del Coachella Festival per duettare con Peso Pluma sulle note di Bellakeo, brano che anticipa l’uscita del suo nuovo album Funk Generation. Un po’ troppo vistosa con una minigonna, ma davvero mini, di pelle e catene al posto della cintura, guanti che lasciano scoperte le spalle e che riprendono il colore del top e molte collane. Infine bocciata anche Doja Cat che ha letreralmente lasciato senza parole, questo non possiamo negarlo: ha iniziato l’esibizione con una tuta ignifuga prima di scoprirsi e mostrare il suo corpo in bikini e perizoma di pelo così come gli stivali bianchi alti fino al ginocchio pelosi e con tacco a spillo ed anche capelli lunghi fino al pavimento che, però, erano una semplice parrucca.

Lisa Anitta Doja Cat

E tu hai seguito il secondo weekend del Coachella Festival 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!