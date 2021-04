Colapesce e Di Martino non sono stati i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ma di sicuro hanno attirato l’attenzione con la loro canzone Musica leggerissima e sono riusciti ad entrare nella quotidianità di tutte le persone che, anche senza volere, si ritrovano a canticchiare il ritornello del loro brano che continua ad essere in cima alle classifiche. Ed ora il duo si prepara per vivere un’estate piena di emozioni insieme ai loro fan.

A differenza di molti artisti che sono stati costretti a rimandare i loro concerti al prossimo anno, Colapesce e Di Martino, proprio come Madame, sono invece pronti ad andare controcorrente ed a tornare sul palco. Un ritorno molto atteso, è sufficiente pensare che nel giro di pochissimo tempo (circa sei ore) la data di Taormina è andata sold out.

Le date del tour estivo di Colapesce e Di Martino

9 luglio – Festival dei due mondi – Spoleto (PG)

10 luglio – Arena della Regina – Cattolica (RN)

16 luglio – Luce Music Festival – Bitonto (BA)

26 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

31 luglio – Parco dei Suoni – Riola Sardo (OR)

28 agosto – Teatro antico di Taormina – Taormina (ME)

3 settembre – Settembre Prato è spettacolo – Prato

4 settembre – No Sound Fest – Servigliano (FM)

Videoclip del brano Musica Leggerissima

Si tratta di un’occasione per poter cantare insieme a loro il brano Musica Leggerissima, ma anche tutti gli altri singoli tratti da I Mortali, il loro ultimo album uscito il 19 marzo. Ma soprattutto, si tratta di un’importante occasione per poter tornare ad un po’ di normalità. D’altronde, i concerti sospesi stavano diventando un’abitudine e questo loro tour fa ben sperare. Loro stessi sono emozionati e non vedono l’ora di iniziare:

“Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”.

Ed a voi piacciono Colapesce e Di Martino? Andrete a vederli in una delle date del loro tour? Vi aspettiamo nei commenti