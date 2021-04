Francesca Calearo, meglio conosciuta come Madame, è una cantante di Creazzo classe 2002 che ha potuto farsi conoscere da tutti quest’anno quando è salita sul palco dell’Ariston per prendere parte al Festival di Sanremo con la canzone Voce. Da quel momento il pubblico è impazzito per lei e per la sua vocalità, in grado di regalare emozioni.

Ed ora Madame torna con importanti novità, andando controcorrente. Infatti, quest’anno stiamo assistendo a tour e concerti posticipati al 2022 come quelli di Taylor Swift o le 14 date all’Arena di Verona di Zucchero. Madame, invece, ha scelto di debuttare con il suo primo tour proprio nel dicembre 2021. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa tramite un post sui suoi canali social ed ha rivelato quali saranno le date:

3 dicembre Atlantico Live – Roma

6 dicembre Tuscany Hall – Firenze

10 dicembre Casa della Musica – Napoli

16 dicembre Concordia – Torino

19 dicembre Alcatraz – Milano

Sarà l’occasione giusta per poter ascoltare le canzoni tratte dall’album Madame, prodotto con Sugar. I biglietti sono disponibili a partire da oggi pomeriggio online, mentre nei punti vendita lo saranno da giovedì 8 aprile. Nel frattempo, c’è chi si chiede se ci saranno ospiti durante i suoi live. D’altronde, la cantante ha preso parte a diversi duetti con nomi importanti della musica italiana come Fabri Fibra, Gaia, Ghali e Marracash per citarne alcuni e soprattutto dovrebbe arrivare presto una collaborazione con Laura Pausini.

Ed a voi piace Madame? Andrete ad un suo concerto? Se si, fateci sapere a quale tappa sarete presenti!