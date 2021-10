Il lyric video della traccia arriva con il nono album della band, Music of the Spheres. La clip – che puoi vedere qui sopra – presenta testi scritti a mano da Chris Martin e Gomez.

Qual è il significato di Let Somebody Go? Nella canzone, Martin e Gomez sono alle prese con la straziante decisione che deriva dall’amare qualcuno, consapevoli che è meglio separarsi.

“Tutte le tempeste che abbiamo superato. Tutto ciò che abbiamo attraversato. Ora senza di te cosa diavolo dovrei fare?”, canta Selena Gomez nei suoi versi. “Quando ho chiamato i matematici e ho chiesto una spiegazione. Mi hanno detto che l’amore è uguale solo al dolore.”

“Oh, quando ami qualcuno. Quando ami qualcuno. Devi farglielo sapere”, cantano i due artisti.

Chris Martin ha detto la sua riguardo a Let Somebody Go e alla collaborazione

“Let Somebody Go è una ballata davvero adorabile. Ci siamo resi conto sin da subito che aveva bisogno di una controparte femminile per essere completa a livello vocale. E siamo molto grati a Selena che è stata subito felice di cantare insieme a noi. Le collaborazioni sono un’esperienza che abbiamo sposato di recente. Non le facevamo mai prima. Quando eravamo più giovani, ci chiudevamo in una stanza e sentivamo di dover dimostrare tutto da soli. Ma penso che con il passare del tempo sia diventato più interessante per noi lavorare con altre persone provenienti da altre parti del mondo e che cantano generi diversi. Una collaborazione aggiunge solo colore e carattere alla musica.”

Il singolo arriva dopo i brani dell’LP “Higher Power“, che la band ha presentato in anteprima con l’astronauta francese Thomas Pesquet, e “My Universe” con i BTS, che è disponibile in altre due versioni.

Nel 2022 i Coldplay intraprenderanno un tour “sostenibile e a basse emissioni di carbonio” che porterà il nuovo LP negli stadi di tutto il mondo. Prenderà il via il 18 marzo 2022 in Costa Rica.

La traduzione del testo di Let Somebody Go in italiano

[Verso 1: Chris Martin]

Avevamo un tipo di relazione

che pensavo che non sarebbe mai finita

Oh mio amore, oh mio altro, oh mia amica

abbiamo camminato in tondo e

e abbiamo camminano intorno

Ti ho amato fino alla Luna e ritorno

illuminavi tutto di oro

Ora spegni tutte le luci, perché so

che fa così male

lasciar andare qualcuno

[Verso 2: Selena Gomez]

Tutti i temporali che abbiamo attraversato insieme

tutto quello che abbiamo affrontato

Ora senza di te, cosa dovrei fare?

Quando ho chiamato i matematici

e gli ho chiesto una spiegazione

Hanno detto che l’amore è uguale solo al dolore

e che quando tutto stava andando male

tu potevi trasformare il dolore in una canzone

fa così male

lasciar andare qualcuno

lasciar andare qualcuno

[Chorus: Chris Martin, Selena Gomez, Insieme]

Oh

Oh (lasciar andare qualcuno, lasciar andare qualcuno)

quando ami qualcuno

devi farglielo sapere

Oh, quando ami qualcuno

quando ami qualcuno

devi farglielo sapere

quindi quando ami qualcuno

quando ami qualcuno

poi fa così male

lasciar andare qualcuno

fa così male

lasciar andare qualcuno

[Conclusione]

Ma sei ancora con me adesso, lo so

(lasciar andare qualcuno)

Oh (lasciar andare qualcuno)

ma sei ancora con me adesso, lo so

Il testo in lingua originale di Let Somebody Go dei Coldplay con Selena Gomez

[Intro: Chris Martin]

(Let somebody, let somebody go)

[Verso 1: Chris Martin, Will Champion]

We had a kind of love

I thought that it would never end

Oh my lover, oh my other, oh my friend

We talked around in circles and

We talked around and then

I loved you to the moon and back again

You gave everything this golden glow

Now turn off all the stars, ‘cause this I know

That it hurts like so

To let somebody go

[Verso 2: Selena Gomez, Will Champion, Chris Martin]

All the storms we weathered

Everything that we went through

Now without you, what on earth am I to do?

When I called the mathematicians and

I asked them to explain

They said love is only equal to the pain

And when everything was going wrong

You could turn my sorrow into song

Oh, it hurts like so

To let somebody go

To let somebody go

Oh, oh-oh (Oh-oh)

Oh, oh-oh

(Let somebody, let somebody go)



[Ritornello: Chris Martin, Selena Gomez, Insieme]

Oh, oh-oh, (Oh) when you love somebody (Oh)

When you love somebody (Oh)

Got to let somebody know

Oh, oh-oh, (Oh) when you love somebody (Oh)

When you love somebody (Oh)

Got to let somebody know

So, when you love somebody

When you love somebody

Then it hurts like so

To let somebody go

It hurts like so

To let somebody go

[Conclusione: Chris Martin]

But you’re still with me now, I know

(Let somebody, let somebody go)

Oh (Let somebody, let somebody go)

But you’re still with me now, I know