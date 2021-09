I gruppi si sono uniti per eseguire questa traccia cantata in coreano e inglese che appare sul prossimo LP della band britannica Music of the Spheres.

Questa nuova canzone si intitola “My Universe”. La traccia apparirà sul prossimo LP dei Coldplay Music of the Spheres, che arriverà il 15 ottobre.

La canzone presenta versi cantati in coreano e in inglese che si concentrano sulla priorità dell’amore rispetto alle differenze di coppia. “E hanno detto che non possiamo stare insieme perché, perché veniamo da posti diversi”, cantano le band e respingono gli oppositori nel ritornello: “Tu, tu sei il mio universo e voglio solo metterti al primo posto”.

I Coldplay e i BTS.

Le band hanno scritto la canzone prodotta da Max Martin che funge da secondo singolo per Music of the Spheres dopo “Higher Power“.

Dopo l’uscita di “My Universe”, i Coldplay si esibiranno a New York City nel festival Global Citizen Live di quest’anno, il 25 settembre. Anche i BTS si esibiranno durante il festival. L’apparizione dei Coldplay a New York vedrà anche la partecipazione di Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes e altri.

I BTS hanno recentemente eseguito il loro ultimo singolo, “Permission to Dance“, durante la 76a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove hanno anche condiviso alcune osservazioni come ambasciatori dei giovani.

Qual è il significato di My Universe?

Il testo di “My Universe” allude a un amore complicato. È una canzone da dedicare a qualcuno di speciale nella propria vita. Sembra che entrambe le band stiano dedicando questa canzone al loro rispettivo fandom con frasi “Sei il mio universo e voglio solo metterti al primo posto”. La canzone di 3 minuti e 48 secondi presenta anche un verso rap di Suga e J-hope che si integra perfettamente con il resto della traccia. Il ritmo veloce ci riporta alla melodia morbida eseguita dalle due band.

Di solito, una nuova canzone impiega del tempo prima di diventare virale. Ma non è il caso di My Universe. La ascolti per la prima volta e senti una connessione istantanea. È una canzone creata per mettere un sorriso sui volti delle persone ed è riuscita a farlo con successo.

La traduzione del testo di My Universe in italiano

Tu sei

Il mio universo

E voglio solo metterti al primo posto

Nella notte mi corico e ti guardo

Quando arriva il mattino, ti guardo alzarti

C’è un paradiso che non riuscirebbe a catturare

Quell’infinita luce dentro i tuoi occhi

Volo da te ogni notte

Dimenticando che è solo un sogno

Ti incontro con un sorriso

Non finisce mai per sempre, tesoro

Tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo)

metterti al primo posto

(metterti al primo posto)

E tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E mi fai splendere il cuore dentro

L’oscurità era più facile

Nella lunga ombra

E hanno detto che non possiamo stare insieme

Perché, perché veniamo da posti diversi

Tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo)

metterti al primo posto

(metterti al primo posto)

E tu, tu sei

Il mio universo

E mi fai spendere il cuore dentro

Il mio universo

Il mio universo (du, du, du, du)

Il mio universo (du, du, du, du)

Il mio universo (du, du, du, du)

(Tu crei il mio mondo)

Fai illuminare il mio mondo dentro

(Fai illuminare il mio mondo dentro)

La stella che mi illumina

è la persona che sei?

La stella del mio universo

Creando un altro mondo per me

Volo con te

Quando sono senza di te divento matto

Teniamoci per mano

Siamo fatti l’uno dell’altra tesoro

Sei la mia stella e il mio universo

Questo momento difficile alla fine sarà breve

Rimani la bella persona che sei ora

Ti seguiremo in questa lunga notte

Il testo di My Universe dei Coldplay e BTS

You are

My universe

And I just want to put you first

In the night I lie and look up at you

When the morning comes, I watch you rise

There’s a paradise that couldn’t capture

That bright infinity inside your eyes

I fly to you every night

Forgetting that it’s just a dream

I meet you with a smile

Never ending forever, baby

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I), just want (just want)

to put you first (to put you first)

And you (you), you are (you are)

My universe

And you make my heart light up inside

Darkness used to be more comfortable for me

In the long shadow

And they said that we can’t be together

Because, because we come from different sides

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I), just want (just want)

to put you first (to put you first)

And you, you are

My universe

And you make my heart light up inside

My universe

My universe (du, du, du, du)

My universe (du, du, du, du)

My universe (du, du, du, du)

(You make my world)

You make my world light up inside

(Make my world light up inside)

The star that brighten me up

Is the person you are

The star of my universe

Making another world for me

I fly with you

When I’m without you I’m crazy

Let’s hold each other’s hands

We are made of each other baby

You are my star and my universe

This hard time will eventually be a short thing

Stay the bright person as you are now

We will follow you through this long night