Mr Big sarà presente in And Just Like That..il revival del famoso Sex and the City. Fino a pochi giorni fa il suo ritorno sembrava una vera utopia tanto che lo stesso attore Chris Noth aveva affermato che il suo era un addio definitivo. Ma nel mondo dello spettacolo sappiamo che le cose possono cambiare da un momento all’altro e così è stato anche nel suo caso.

Infatti, è arrivata l’ufficialità che Mr Big tornerà nel cast del revival più atteso dell’anno. D’altronde è sempre stato uno dei capisaldi di Sex and the City e siamo pronti per ritrovarlo al fianco della sua Carrie (Sarah Jessica Parker), di Miranda (Cynthia Nixon) e di Charlotte (Kristin Davis). A proposito del ritorno in scena di Mr Big anche Michael Patrick King, produttore ed autore di Sex and the City, ha voluto dire la sua:

“Sono elettrizzato nel lavorare di nuovo con Chris in occasione di And Just Like That..Come si potrebbe fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr Big?”.

Mr Big e Carrie in una scena di Sex and the city

Definitivo, invece, l’addio di Kim Cattrall che non tornerà a vestire i panni di Samantha a seguito di alcuni dissapori con le colleghe. La domanda che sorge spontanea ora è: cosa succederà alla vita sentimentale della bella Carrie? D’altronde, sappiamo che nel revival tornerà anche Aidan, sua vecchia fiamma e questo ci fa pensare che ne succederanno delle belle. Per il momento è noto che la serie sarà ambientata a New York con le tre amiche ormai cinquantenni che continueranno le loro vite tra la loro amicizia, gli amori e la moda. Le riprese di And Just Like That.. inizieranno questa estate in un clima di piena attualità dove il protagonista sarà anche il Covid. Sul piccolo schermo, invece, lo vedremo alla fine del 2021 o ad inizio 2022.

E tu sei pronto per seguire And Just Like That..? Secondo te Carrie chi sceglierà tra Mr Big ed Aidan? Ti aspettiamo nei commenti!