Finalmente il concerto dei Maneskin a Milano. La band italiana dei record fa tappa al Mediolanum Forum di Assago con ben quattro date del “Loud Kids Tour”, le prime delle quali sono in programma oggi Lunedì 3, domani Martedì 4 e Giovedì 6 Aprile, mentre per la quarta bisogna aspettare Venerdì 5 Maggio 2023.

Dopo quasi due anni di rinvii per emergenza Covid-19 (il tour italiano dei Måneskin era originariamente previsto per l’autunno 2021, pochi mesi dopo il loro trionfo all’Eurovision Song Contest), la band composta da Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torna finalmente ad esibirsi nei palasport a poche settimane dall’uscita del loro nuovo album “Rush!”, balzato al numero 1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in altri 20 paesi.

Le data al Forum di Assago arrivano prima dell’appuntamento negli stadi italiani, che li vedrà anche a San Siro e prima del “Rush! World Tour”, la tournée mondiale che li vedrà esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, con date anche in Sud America e in Australia.

Maneskin concerto a Milano: lo show della band

I concerti dei Maneskin a Milano prevedono due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco, da “Baby said” a “Don’t wanna sleep”, da “Bla Bla Bla” a “Kool Kids”, passando per “The Loneliest” e “Gossip“.

Non mancano brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”.

A fare da cornice allo show, una produzione composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, il tutto sorretto da una struttura di oltre 150 metri.

I quattro concerti milanesi dei Maneskin sono sold out, di biglietti in vendita non se ne trovano più da tempo, ma è ancora possibile fare il cambio di nominativo fino al giorno del concerto, per cui chi dovesse trovare qualcuno che volesse cedere i propri biglietti ha ancora una possibilità.

L’orario e la scaletta dei concerti

L’orario di inizio dei concerti dei Maneskin a Milano è fissato per le 21.00, con apertura dei cancelli prevista alle 19.00 circa.

Ricordiamo che al Mediolanum Forum è vietato introdurre valigie, trolley, borse, zaini (sono ammessi zaini e borse della capienza di 15 litri, quindi di dimensioni minime), bombolette spray di ogni tipo, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile.

Vietato anche introdurre animali di qualsiasi genere e taglia, ombrelli e aste, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni, apparecchiature per la registrazione audio o video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, GoPro, iPad e tablet.

Ecco la scaletta dei concerti milanesi dei Maneskin:

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti e Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna a Casa (versione acustica)

(versione acustica) Vent’anni (versione acustica)

(versione acustica) Amandoti (cover dei Cccp; versione acustica)

(cover dei Cccp; versione acustica) I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave (reprise)

